人民网莫斯科12月25日电（记者隋鑫）12月23日，格林伍德新年音乐会在莫斯科扎利亚季音乐厅举行。驻俄罗斯使馆临时代办孙炜东、俄国家杜马经济政策委员会第一副主席克拉夫琴科、俄中友协第一副主席库里科娃、莫斯科市政府外经贸委主任切廖明、俄罗斯儿童慈善基金总裁利汉诺夫、莫斯科国际关系学院外交系主任巴尔斯基大使、上海合作组织原副秘书长扎哈罗夫以及中俄实业界、华人华侨、留学生等代表1300余人出席音乐会。俄罗斯中国总商会会长、中诚通国际总经理周立群主持活动。

孙炜东临时代办致辞（中国驻俄罗斯使馆供图）

孙炜东临时代办在致辞中指出，在习近平主席与普京总统的战略引领下，中俄政治互信持续加深，各领域合作加速推进。中俄始终坚守国际关系准则，加强“背靠背”战略协作，坚决捍卫本国安全与发展利益，推动世界多极化与国际关系民主化进程，成为维护世界和平与稳定的中坚力量。

孙炜东表示，在中俄企业家的辛勤付出与不懈努力下，2023年中俄务实合作实现大丰收，经贸、能源、物流、金融等领域克服不利影响，合作规模与质量同步提升，两国元首确立的2000亿美元贸易目标已提前实现。2024年中俄两国将迎来建交75周年并开启中俄文化年。相信在这样一个重要年份，两国高层交往将更加密切，各领域合作将更加深化，两国关系互信程度、协作水平和战略价值将进一步提升，继续为这个动荡不安的时代树立大国关系的榜样。他积极肯定并赞赏俄罗斯中国总商会及广大中俄企业家为双边务实合作发挥的重要作用，鼓励企业界加强沟通，积极作为，努力克服困难与挑战，推动两国务实合作迈上新台阶。

格林伍德新年音乐会现场（中国驻俄罗斯使馆供图）

当晚，扎利亚季音乐厅灯光璀璨，乐声悠扬，俄罗斯国家爱乐乐团演奏了《红旗颂》《我和我的祖国》《南国玫瑰》《俄罗斯进行曲》等中外经典名曲，精彩演出博得了现场观众的阵阵掌声。

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