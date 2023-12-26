1月22日，英国伦敦特拉法加广场举行春节庆典，庆祝兔年新春佳节。新华社记者李颖摄

第78届联合国大会日前协商一致通过决议，将春节（农历新年）确定为联合国假日。联合国也要过“年”，这是春节越来越有国际范儿的又一个例证，是中华文化影响力感召力的又一次彰显。春节是中国的，也是世界的。

中国春节正在成为世界节日。据不完全统计，近20个国家将春节作为法定节假日，全球约1/5的人口以不同形式庆祝农历新年。近年来，海外“春节热”不断升温。每逢春节，多国政要纷纷向中国人民拜年，送上新春祝福。自2010年以来，“欢乐春节”系列活动的足迹遍布世界，从美国纽约到日本东京，从西班牙马德里到塞尔维亚贝尔格莱德，从俄罗斯莫斯科到新西兰奥克兰，舞龙狮、画年画、包饺子、逛庙会等活动精彩登场，让不同国籍、不同肤色、不同文化的人们沉浸式体验中华传统文化，共享美好时光。春节被确定为联合国假日，得到了联合国会员国和联合国秘书处工作人员的热烈欢迎和踊跃支持，春节的国际范儿将越来越足。

春节为世界感知中国打开一扇窗。百节年为首，四季春为先。春节是中华文化中最古老、最重要的传统节日，是万家团圆、辞旧迎新的喜庆日子。对于海内外中华儿女来说，无论身处何方、走得多远，“过年回家”是不变的寄望。年味，是经历漫长旅途后与家人团聚的温馨，是拎着满满年货走亲访友的热闹，是大街小巷张灯结彩的喜庆，是对新年更美好生活的祈愿。随着时代变迁，中国人过年有了更多方式，数字人民币红包成为春节喜庆新元素，不少家庭尝试“旅游过年”新体验……但无论形式如何变化，不变的是刻进中国人骨子里的家文化。英国广播公司一部纪录片聚焦中国春节的视角，正是“亿万人同时迁徙的壮观，只为了春节的一次团圆”。读懂了春节，也就读懂了中国人候鸟归乡般的团圆情结与具有高度凝聚力的家国观。

春节为文明交流互鉴架设桥梁。春节喜庆祥和，代表着春的祝福和温暖，也体现了中华文化和睦、和谐、和平的精神内核，承载着家庭和睦、社会包容、人与自然和谐共生等全人类共同价值。中国推动春节成为联合国假日，是践行全球文明倡议、倡导尊重世界文明多样性的务实行动，传递了希望不同文明和谐共处、相互成就、交流互鉴，各国人民相知相亲、携手同行的美好愿望。埃及驻华大使阿西姆·哈奈菲通过春节等中国传统佳节看到了埃中两国人民重视家庭和亲情的共同点。他感慨道，在动荡不安的当今世界，各国人民都更需要节日带来的幸福感。和家人坐在一起，相互倾听，共同欢笑，这样的美好时光最是抚慰人心。而春节，正是中国和全世界朋友共贺传统佳节、共享中华文化、共度美好时光的又一个契机。

随着春节被确定为联合国假日，春节文化将在海外民众中激发更广泛共鸣，将有力促进世界不同文明的交流互鉴，积极体现联合国倡导的多元、包容文化价值理念。（海外网评论员）

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