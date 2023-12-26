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“华流”逆袭，这些中国元素最近为何在韩国爆火？｜世界观

2023年12月26日09:12 | 来源：中国新闻网
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中新网12月25日电(张奥林)麻辣烫和糖葫芦竟然能组成“麻辣糖葫芦”？这并非是某种新梗，而是最近中国美食在韩国大热的缩影——形象描绘了喜爱中国美食的韩国消费者，先吃麻辣烫、再吃糖葫芦来缓解辣味的流行吃法。

不仅是美食，中国的电子产品、小家电和化妆品也越来越受到韩国消费者的青睐，同时，网红舞蹈“科目三”更是在韩国社交媒体上掀起了一阵热潮。多样化的中国元素，正在韩国掀起一场“华流逆袭”的旋风。

韩国网友在社交媒体上展示糖葫芦的照片，写道：“草莓糖葫芦，神奇的味道”。图片来源：社交媒体截图

麻辣烫+糖葫芦

首尔街头中国美食飘香

“妈妈，我想吃糖葫芦。”一名韩国博主在听到七岁的侄子说出这句话时，一开始感到难以置信。难道，孩子指的是中国小吃？

这名博主曾在中国生活近10年，但他没想到，糖葫芦这个中国的“国民小吃”，竟然在韩国也火了，甚至还和几年前就已颇具人气的麻辣烫结合，形成了“麻辣糖葫芦”的新吃法。

2023年夏天回韩国期间，这位博主每次和朋友见面时，几乎都吃了麻辣烫。他表示，自己和孩子们都非常喜欢吃麻辣烫，他的孩子们则是爱上“麻辣糖葫芦”的典型代表。

据韩国公平交易委员会发布的数据，韩国糖葫芦龙头企业的门店数量在2023年约为420家，较上一年增加约10倍。相关店铺在首尔人流量集中的明洞商业街、弘大商圈和梨泰院商圈等随处可见。这种中国小吃，正迅速征服韩国的零食市场，“光速走红”。

麻辣烫不仅和糖葫芦组成了CP，此前还是中国啤酒销量上升的“幕后功臣”。韩国《中央日报》曾援引某韩国便利店巨头对各国啤酒的销量比例进行分析发现，中国啤酒的销量正大幅上升，成了市场的新兴“强者”。

韩国网友在社交媒体上展示麻辣烫的照片，写道：“麻辣烫 锅包肉”。图片来源：社交媒体截图

报道分析认为，中国啤酒销量上升，备受追捧的麻辣烫“功不可没”。事实上，原本聚集在首尔大林洞和建国大学附近的麻辣烫餐厅，逐渐扩散到光化门、汝矣岛和江南地区，甚至渗透到了社区商圈。

报道还指出，随着越来越多网红博主通过视频展示麻辣烫的制作过程，自己在家尝试做麻辣烫的韩国民众也越来越多。在韩国某电商平台，中国香辛调料“麻辣粉”和麻辣烫食材的销量也大幅上涨。

图为在首尔一家麻辣香锅店，韩国民众吃麻辣香锅。 中新社记者 曾鼐 摄

不仅如此，小龙虾也伴随热门电影《犯罪都市》在韩国一跃而红。报道称，在韩国外卖软件上，出现了很多小龙虾餐厅，韩国国内餐饮业评价称，炸酱面、辣海鲜面、糖醋肉等传统中餐和羊肉串、麻辣烫、小龙虾等新中餐间的竞争越来越激烈。这也意味着，中餐正成为韩国民众舌尖上的一大选择。

手机、小家电、化妆品

中国产品受韩国年轻人欢迎

近几年，中国生产的各种电子产品也在韩国颇具人气。韩国《中央日报》早前报道，供职于首尔某中坚企业的金镇日(音)，此前一直使用韩国品牌手机，后来在朋友大力推荐下，把手机换成了中国品牌，周围朋友大赞这款手机“性价比不错”。

金镇日对此表示，“实际上我对中国产品不存在喜欢与否之说，借此机会一细想才发现，原来我使用的很多产品都是中国企业生产的。”

韩国网友在购买中国产智能滑板车后，点评性能“超乎想象”。图片来源：社交媒体截图

报道指出，韩国20岁至39岁的“中流”消费者对中国产品和文化的消费规模逐渐扩大，诸如平衡车、空气净化器、加湿器以及煮粥电器等多种小家电日渐受到青睐。对韩国消费者来说，“中国制造”已不再是所谓“便宜货”的象征。

与此同时，中国产化妆品也在韩国市场迅速拓展。央视财经报道，有数据显示，2023年前8个月，中国化妆品对韩出口额同比上涨约190%。

曾有韩国美妆博主表示：“我现在化妆，不能没有中国化妆品牌的遮瑕膏”。中国彩妆的唇泥产品等，也出现在韩国明星的化妆室里。

“科目三”和电视剧

中国文化走红韩国

最近，一段魔性十足的舞蹈“科目三”席卷全球社交网络，形成“现象级传播”，不仅海外大量网友在社交平台接力起舞，就连俄罗斯皇家芭蕾舞团和拉丁舞世界冠军克里斯蒂娜也加入其中。

图为韩国博主录制教学视频，手把手教跳“科目三”。图片来源：社交媒体截图

在韩国也不例外，韩国中学生跳“科目三”的视频在网络上迅速走红。在充满现代流行艺术气息的弘大街头，也时常响起含有浓浓中国风的歌曲旋律。此外，还有韩国舞蹈博主通过视频在线教学，受到网友追捧。

与此同时，韩国年轻群体对来自中国的电视剧表现出越来越多的关注。韩国不仅有播放中文节目的中华电视台、CHING等平台，特别是中华电视台曾引进中国电视剧《琅琊榜》，在首尔地区创下了最高收视率1.8%(韩国全国0.8%)的纪录，收获了超高人气。

《隐秘的角落》韩国预告视频截图

近年来，《隐秘的角落》《延禧攻略》和《亲爱的，热爱的》等电视剧也被引进MBC和KBC等韩国主流电视台。《步步惊心》《太子妃升职记》等国产人气剧集，也先后被改编为韩剧。

这波“华流逆袭”，不仅在韩国的街头巷尾留下了浓厚的味蕾印记，更是无形中拉近了中韩文化交流的距离，成为两国民众跨越国界分享美好的纽带。(完)

(责编：于洋、徐祥丽)

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