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辟谣丨中国海军在红海拒绝营救外国船只？此为虚假信息

2023年12月26日08:58 | 来源：新华社
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一个有十多万“粉丝”的社交账号日前以美联社为“信源”发帖称，中国军舰在红海拒绝救援外国船只，攻击抹黑中国军方，挑动相关国家与中国对立，但这一谣言随即被多个权威信源辟谣。事实上，美联社根本没有这则报道。

"X"账号Megatron发布的谣言贴文。

一个名为“Megatron”的拥有十多万“粉丝”的账号在社交平台“X”（原推特）上说：“美联社突发新闻！中国军舰在曼德海峡拒绝协助以色列货船，且无视他们的呼救。”贴文后还配了一张中国军舰的照片。

这则贴文很快被辟谣。中国海军权威人士告诉新华社记者，此为“虚假信息，恶意炒作”。

值得一提的是，社交媒体“X”用户在贴文下添加说明，表示“这则新闻没有被美联社报道过，似为虚构。此外贴文配图是2016年拍摄于柬埔寨。”

与此同时，新华社在包括脸书和“X”在内的社交平台上发布贴文，表示这一谣言已经被证实为假新闻，得到网友群赞。

新华社官方“X”账号发布的辟谣贴文。

Megatron的假新闻发布后在社交媒体上引起巨大争议，浏览量已超过300万。一些长期对华持负面态度的账号也借机攻击中国。

Megatron是一个匿名账号，自称专注发布关于地缘政治和武装冲突的突发新闻。一段时间以来，该账号频繁转发巴以冲突相关信息并获得巨大流量和关注。该账号没有原创信息，所转发信息真假难辨。

(责编：于洋、徐祥丽)

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