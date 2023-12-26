新华社东京12月25日电（记者钱铮）日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）25日宣布，今年9月升空的小型登月探测器SLIM当天下午成功进入环月球运行轨道。

JAXA发布消息说，当地时间25日16时51分（北京时间15时51分），SLIM进入了一个近月点高度约为600千米、远月点高度约为4000千米的椭圆形轨道。探测器绕轨道运行一周需要约6.4小时。目前探测器状态正常。

按计划，SLIM将于2024年1月20日尝试在月球表面着陆。如果成功着陆，SLIM将使用其搭载的光谱照相机分析来自月幔的岩石的组成成分，借此探索月球的起源。

SLIM的长宽高分别约为2.7米、1.7米和2.4米，不含推进剂的质量约为200千克。它于今年9月7日搭乘一枚H2A火箭升空，是日本第三个挑战登月的探测器。2022年11月，JAXA的日本首个登月探测器“好客”因未能与地面建立通信而放弃实施登月探测任务。2023年4月，民间企业“i太空公司”执行“白兔-R”1号任务的月球着陆器据推测因偏离着陆地点而坠毁在月球表面。

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