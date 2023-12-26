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中国驻俄罗斯使馆公使孙炜东看望旅俄大熊猫和新生大熊猫幼崽

2023年12月26日08:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科12月25日电（记者隋鑫） 12月21日，受张汉晖大使委托，中国驻俄罗斯使馆公使孙炜东赴莫斯科动物园看望旅俄大熊猫“如意”“丁丁”和新出生的大熊猫幼崽。

孙炜东公使看望旅俄大熊猫幼崽（中国驻俄罗斯使馆供图）

孙炜东公使看望旅俄大熊猫幼崽（中国驻俄罗斯使馆供图）

莫斯科动物园园长阿库洛娃、副园长萨拉利耶夫等详细介绍了大熊猫幼崽的成长发育和养护情况，以及大熊猫夫妇饲养繁育、脾气秉性和旅俄生活。动物园专门配备了专业饲养员、调温调湿设备、幼崽繁育成长室等，在饮食、居住、生活、医疗等方方面面为旅俄大熊猫一家提供最好保障。大熊猫幼崽马上满4个月，已长出乳牙，学会爬行。小家伙身体健康，软萌可爱，第一天来到更大活动空间，萌萌的大眼睛里充满对外界的好奇和探究。大熊猫妈妈“丁丁”产后恢复好、奶水足，对幼崽呵护备至、宠爱有加，是位充满母爱的好妈妈。

旅俄大熊猫“如意”“丁丁”和新出生的大熊猫幼崽（中国驻俄罗斯使馆供图）

旅俄大熊猫“如意”“丁丁”和新出生的大熊猫幼崽（中国驻俄罗斯使馆供图）

孙公使转达了张汉晖大使和全体馆员的问候并表示，2019年6月习近平主席访俄期间，两国元首共同出席熊猫馆开馆仪式，见证大熊猫“如意”“丁丁”落户莫斯科。中方向俄方提供“国宝”大熊猫，彰显了两国元首之间的深厚友谊，也体现了中国人民对俄罗斯人民的深厚情谊。使馆关心莫斯科动物园大熊猫状况，感谢动物园员工们的辛勤付出和精心照料。“如意”“丁丁”身体健康，生活愉快，他们的小幼崽顺利诞生，茁壮成长，象征着中俄友谊的赓续传承，书写了中俄友好交往的又一段佳话。

孙公使表示，明年将迎来中俄建交75周年，双方将共办中俄文化年。旅俄大熊猫一家三口不仅是莫斯科乃至全俄的“顶流明星”，在中国也拥有众多“粉丝”。使馆愿同动物园深化交流与合作，精心设计、共同举办丰富多彩的文化活动，献礼中俄建交75周年，巩固中俄友谊，促进民心相通。

孙炜东公使与莫斯科动物园领导座谈（中国驻俄罗斯使馆供图）

孙炜东公使与莫斯科动物园负责人座谈（中国驻俄罗斯使馆供图）

阿库洛娃向张汉晖大使赠送大熊猫幼崽的脚印模型，感谢使馆对动物园长期以来的大力支持，并表示，在中方专家悉心指导下，动物园对大熊猫的饲养、繁育、科研等各项工作顺利开展。在双方共同努力呵护下，“如意”“丁丁”成功在莫斯科诞下爱的结晶。众多莫斯科市民踊跃参与为大熊猫幼崽选名的投票活动，“喀秋莎”这个名字暂时领先。大熊猫一家深受俄罗斯民众特别是青少年的喜爱，已成为动物园的最靓丽“名片”。动物园不定期制作多媒体短视频，讲述“如意”“丁丁”的爱情故事，展示大熊猫幼崽成长过程中的逸闻趣事。动物园愿继续同中方加强文化交流，共同举办熊猫主题的精彩活动，为新时代中俄关系发展作出更多积极贡献。

(责编：贾文婷、常红)

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