新华社圣彼得堡12月25日电（记者安晓萌）欧亚经济联盟国家领导人25日晚在俄罗斯圣彼得堡举行欧亚经济委员会最高理事会会议，并签署经济发展宣言等多份文件，为进一步深化合作指明方向。

俄罗斯总统普京、白俄罗斯总统卢卡申科、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、亚美尼亚总理帕什尼扬等出席当天的会议。各方讨论了过去几年欧亚经济联盟的合作成果和未来合作前景，签署关于联盟至2030年和至2045年经济发展规划的宣言、关于联盟2024年国际活动主要方向的文件、关于联盟2024年至2025年宏观经济政策主要方针的文件等。

普京在会议上说，经济发展宣言是一份新的纲领性文件，指明了在关键行业加强合作的具体措施，并确定了新的互动领域。他表示，欧亚经济联盟成立近十年来，成员国之间的贸易额几乎翻番，各国国内生产总值总量从1.6万亿美元增至2.5万亿美元。

此外，欧亚经济联盟5个成员国代表当天与伊朗政府代表签署全面自由贸易协定，取代自2019年起实施的临时贸易协定。

2024年1月1日，亚美尼亚将接替俄罗斯，担任欧亚经济联盟2024年轮值主席国。

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