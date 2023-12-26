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一名伊朗高级顾问在以色列对叙利亚的空袭中身亡

2023年12月26日08:32 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰12月25日电（记者沙达提）伊朗伊斯兰革命卫队在叙利亚担任军事顾问的一名高级指挥官25日在以色列对叙首都大马士革的空袭中丧生。

　　伊朗伊斯兰革命卫队25日发表声明说，赛义德·拉齐·穆萨维当天死于以色列的导弹袭击。他是伊朗伊斯兰革命卫队在叙利亚时间最久、经验最丰富的顾问之一，曾是已故伊朗高级将领卡西姆·苏莱曼尼的战友。声明强调，以色列“将为这一罪行付出代价”。

　　伊朗总统莱希当天发表声明说，以色列的恶意举动再次表明它在本地区的“绝望、软弱和无助”，以色列“肯定会为其罪行付出代价”。

　　据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，以色列军队25日袭击了大马士革近郊的赛义达扎伊娜卜，穆萨维死于这次袭击。

　　据叙利亚媒体“沙姆调频”报道，以色列当天轰炸了大马士革南郊的赛义达扎伊娜卜，造成人员伤亡和设施损失。叙利亚消息人士在接受新华社记者采访时说，两名伊朗人在袭击中身亡。

　　2011年叙利亚内战爆发后，以军不断空袭叙境内目标，理由是打击伊朗军事设施、阻止伊朗向叙利亚和黎巴嫩真主党运送武器。（参与记者：程帅朋、冀泽）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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