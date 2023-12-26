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综合消息：欧洲多国加强警戒 防范圣诞期间恐袭

2023年12月26日08:31 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔12月25日电 综合新华社驻外记者报道：圣诞节到来之际，欧洲多国提升警戒级别，在圣诞活动场所等人流密集区域加强安防部署，谨防节日期间发生恐怖袭击或社会暴力事件。

　　法国内政部长达尔马宁22日向全国各省发电报，要求在圣诞节期间保持“高度警惕”，因为法国面临着严重的恐怖主义威胁。他要求在宗教活动场所和人群聚集地加强警力。自10月13日法国北部城市阿拉斯一所高中发生持刀袭击事件后，法国的反恐警戒级别已提升至最高。

　　在比利时，圣诞市场等人流密集地区成为安保重点。除加强警察巡逻外，各主要入口处均设置路障，以防汽车冲撞。在10月份首都布鲁塞尔发生枪击事件后，比利时政府将反恐预警级别维持在“高”级。

　　荷兰国家反恐协调部门将反恐预警级别从3级提高到4级，仅次于最高级。该部门表示，巴以冲突加剧、欧洲一些国家发生毁坏《古兰经》事件以及恐怖组织发出威胁，是提升反恐预警级别的原因。

　　圣诞节前一周，丹麦情报部门和警察部队在全国范围内实施联合行动，突袭多个地点并拘捕了6名嫌疑人。在首都哥本哈根一些商业街和宗教场所，警察巡逻频次增加并封锁了部分地段。

　　西班牙将12月18日至明年1月10日的反恐等级提升至“高”级，重点保护交通设施、宗教活动场所、娱乐场所、战略基础设施等。这是西班牙自2015年以来启动的最高警戒等级。12月中旬，西班牙警方在巴伦西亚等地逮捕了5名涉嫌参与或协助恐怖组织活动的嫌疑人。

　　奥地利安全部门24日逮捕了4名恐怖嫌疑人员。据信，这些人属于跨境激进分子网络，该网络酝酿在首都维也纳等地开展恐怖袭击。

　　负责内部事务的欧盟委员于尔娃·约翰松本月初表示，随着巴以冲突加剧及其在社会中造成两极分化，欧盟国家在即将到来的假期“面临巨大的恐怖袭击风险”。

　　除恐袭之外，社会暴力事件也是各国防范重点。位于捷克首都布拉格的查理大学21日发生枪击事件，造成14人死亡、25人受伤。目前尚无迹象表明其与国际恐怖主义有关。捷警方宣布，从12月22日至明年1月1日对学校等场所加强安全防范措施。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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