新华社北京12月25日电 南半球国家澳大利亚不少地区24日遭遇热浪袭击，局地最高气温预计达45摄氏度。消防部门警告，该国西部地区野火风险增加。

12月9日，人们在澳大利亚悉尼的邦迪海滩戏水消暑。新华社发（胡泾辰摄）

澳大利亚气象部门24日对西澳大利亚州、北领地和昆士兰州发布高温警报，局地最高气温预计达45摄氏度。该国最大州西澳大利亚州首府珀斯当天最高气温预计35摄氏度，比常年12月平均气温高出5摄氏度以上。

西澳大利亚州应急部门网站显示，当地24日有超过20处野火在燃烧。其中，发生在小镇彭伯顿的一处野火尚未得到控制。当地有约5000名居民，距离珀斯约320公里。

西澳大利亚州消防和紧急服务部门发言人在一份声明中说，鉴于该州大部分地区面临炎热、干燥和多风的天气条件，不利于控制火情，许多地区存在相当高的火灾风险。过去5天，该州已有超过1000名消防员参与灭火。

澳大利亚在2019年至2020年的野火季损失惨重，全境过火面积达12.5万平方公里，3000多处住宅被焚毁，至少33人死亡。（张旌）

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