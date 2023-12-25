胡雅婷

2023年是共建“一带一路”倡议提出10周年，也是中国援外医疗队派遣60周年。电视剧《欢迎来到麦乐村》便是以此为背景，综合选取中国援助马里、坦桑尼亚、塞内加尔等30多个非洲国家医疗队的真实事迹创作而成，是国家广播电视总局重点项目、“北京大视听”重点文艺精品项目。

中国援外医疗队派遣60年，一代代、一批批中国医生毅然前往非洲大陆，以仁心仁术造福当地人民，践行了“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神，为增进中非传统友谊持续贡献力量。如何用文艺创作表现如此宏大的时代命题，将援非医疗的故事展现得扎实、生动、立体？我们选择聚焦非洲热土，贴近中国援外医生的视角，从现实中寻找素材，让援外医疗事业变得细腻可感。例如在剧本创作阶段，我们用长达一年的时间采访了百余名援外医生。由导演、编剧、美术、摄影、制片等组成的主创团队跨越万里赴坦桑尼亚深扎调研，走访了3组医疗队、5家当地医院，近距离观摩了多次手术，积累了上百个细节故事。我们还前往中国驻坦桑尼亚大使馆、桑给巴尔领事馆，认真记录了各方对本剧提出的建议。通过深入援外医生们的工作生活，实地体验非洲的风土人情，我们反复运思、推敲、自我否定、再构思，逐渐丰富细节，确立了故事讲述角度，让整部作品更为扎实。

通过采风、采访等工作夯实剧本内容后，我们开始思考如何将有高度的主题创作和精神意义讲得有意思，让它能够下沉到老百姓所感知的人物情节当中，尽可能形象而不说教、鲜活而不枯燥。因发现了斯瓦希里语的“永远”一词音译为“麦乐”，我们开始尝试用《欢迎来到麦乐村》这个剧名构建一种轻松、亲切的风格，并决定用这种风格去书写中国援外医生们苦辣酸甜、有笑有泪的旅程。

我们采用轻喜化的叙事基调，写就鲜活而不失厚实的故事。对援外医生来说，两年时光虽是一次任重道远的使命传承，但同样也有令人欣喜的成长变化。比如，剧中主人公马嘉作为一个专业水平突出且责任心极强的医生，初到非洲时，对很多情况一度无所适从。在以真诚的态度倾听、感受非洲大地的脉搏，耳濡目染非洲人的习惯习俗后，马嘉逐渐建立起对另一种生活观念和人生哲学的认知与理解。我们细腻刻画了马嘉的心理从失衡、困顿到复归平衡、继而开阔的过程，让宏大的叙事寓于鲜活轻盈的细节，让深刻的命题融汇于援非医生心路历程的写照之中，从心理上与观众拉近了距离。

我们让主角回归到充满烟火气的生活之中，还原立体饱满的援外医疗人员形象，试图在援外医疗的主题框架之外，努力与当代人正经历的情感、精神困境建立起共情的路径，并尝试提供一种新的宽解之道——无论是马嘉因职场、婚姻接连受挫无法释怀的执念，还是江大乔跟女儿疏离的亲子关系……对他们的困惑和焦虑而言，非洲这片辽阔无垠的大地上豁达乐观的生命哲学，仿佛是一剂奇妙的“解药”。同时，我们把中国人与非洲人的交往、非洲大地的风土人情等，转化成各式各样新鲜、形象、陌生的戏剧元素融入故事，凸显中非文化中饶有趣味的碰撞。

通过《欢迎来到麦乐村》这部作品，我们希望向观众展现中国援外医疗队员的医者仁心，也希望还原一幅中国同胞在异国他乡历酸甜苦辣、解生活真经的奋斗画卷，让每个剧中人和看剧的人，心中都会有一个“麦乐村”。今后，我们将继续深入生活，扎根人民，寻找现实题材创作的源头活水，用开阔的思想和艺术视野发掘更多题材内涵，用生活真实和情感真实讲好时代故事。

（作者为电视剧《欢迎来到麦乐村》编剧）

(责编：于洋、徐祥丽)