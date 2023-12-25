中新网东京12月24日电 (记者 朱晨曦)为纪念中日和平友好条约缔结45周年，著名京剧表演艺术家、日本京剧院院长吴汝俊创作并主演的东方歌舞音乐史诗《妈祖》22日晚在东京成功首演。

东方歌舞音乐史诗《妈祖》在东京首演。中新网记者朱晨曦 摄

东方歌舞音乐史诗《妈祖》为五幕剧，外加序幕与尾声，展现妈祖由降生到羽化成仙的全过程。中国驻日本大使吴江浩、日本公明党党首山口那津男、日中协会会长野田毅、日中友好会馆会长代行宫本雄二、日中友好少年之船机构会长井胁诺卜子、全日本华侨华人社团联合会会长何德伦、日本华文教育协会会长颜安等嘉宾到场祝贺并与到场的500多名观众一起观看了演出。

吴江浩在致辞中表示，妈祖信俗起源于中国的宋代，历经千百年的传承弘扬，在中国大陆东南沿海和台湾地区有着深厚的文化基础和巨大的社会影响。以京剧为载体的音乐史诗《妈祖》在东京公演，相信将给大家带来美好艺术享受的同时，让朋友们更多地了解妈祖文化，促进中日人文交流。

东方歌舞音乐史诗《妈祖》在东京首演。中新网记者 朱晨曦 摄

吴汝俊在接受媒体采访时说，“艺术是人类共通的语言。《妈祖》公演的日期正好是二十四节气中的冬至，这是中国传统文化中非常重要的日子，象征着新的一年即将到来。希望妈祖文化可以成为连接中日两国人民心灵的纽带，推动中日关系‘春暖花开’。”吴汝俊认为，妈祖文化体现了大爱精神。他希望通过艺术、文化去奏响和谐的声音，为中日友好交流尽绵薄之力。(完)

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