新华社东京12月24日电（记者郭丹 姜俏梅）中国驻新潟总领事馆23日发布公告，提醒领区中国公民在冬季加强安全防范。

中国驻新潟总领事馆提示说，日本自然灾害多发，领区新潟、山形等县冬季天气复杂多变，雨雪偏多。如选择自由行，请随时关注当地天气预报和政府发布的灾害信息，规划好出行路线。如选择跟团游，请选择有正规资质的旅行社，合理安排行程，注意留存导游、领队、司机的手机号及酒店地址、电话等信息。休闲滑雪的中国籍游客应备好防寒等必要保障用具，量力而行，勿盲目体验新项目，尽量避免单独行动，防止发生意外伤亡、走失等危险。

提示还说，领区部分道路狭窄、坡度大，多有积雪，行车易打滑。自驾出行的中国籍游客应选择合适车辆，严格遵守交通规则，小心谨慎驾驶，遇冰雪路面务必减速慢行。

23日，一名中国籍女游客在日本新潟县滑雪时，因被雪掩埋窒息不幸身亡。事故发生后，中国驻新潟总领事馆高度重视，派员迅速赶往现场并要求日本警方深入调查事故原因。总领馆表示，已联系遇难者家属并将协助家属赴日处理善后事宜。

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