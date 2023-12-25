新华社内罗毕12月24日电（国际观察）全球七大地区2023回眸|非洲：在国际舞台上更趋活跃

新华社记者许正

2023年，非洲大陆发展机遇和困难挑战并存。非洲在全球事务中更加有所作为，在国际舞台上的声音更加响亮。与此同时，非洲这一年也遇到不少挑战，包括局部政局动荡、通胀高企、债务负担加重、经济增长乏力等，需要在谋求共同发展的历程中不断加以克服。

国际地位显著提升

近年来，美西方国家滥用政治和经济霸权扰乱国际秩序，造成全球治理结构失衡，甚至引发地区冲突。非洲国家因此承受了不少冲击。对非洲国家而言，不断增强自身在全球治理中的代表性和发言权颇为紧迫。

今年6月，由南非等非洲6国领导人组成的非洲和平代表团访问乌克兰和俄罗斯，提出有关俄乌冲突的十点立场，赢得国际社会广泛赞誉和支持。8月，埃及与埃塞俄比亚正式加入金砖大家庭，增强了金砖合作机制的力量。9月，非洲联盟成为二十国集团正式成员，成为该组织继欧盟后的又一个区域组织成员。

加入金砖国家合作机制和二十国集团表明，非洲国家全球影响力正在显著增长，在国际事务中将扮演更重要角色，有助于壮大“全球南方”追求战略自主的力量，完善全球治理和推动国际关系民主化。亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯·贝尔胡特斯法说：“非洲在全球舞台上日益重要的地位将增强该大陆与世界其他地区之间的政治和经济联系。”

中非合作硕果累累

今年是中国提出真实亲诚对非政策理念10周年。2023年，中非合作再上新台阶。中国在推进现代化建设过程中，始终与广大非洲国家并肩前行。中非合作与时俱进、不断深化，双方实现互利发展，对推动各自国家的现代化进程起到了积极作用。

今年年初，中国援建的非洲疾控中心总部正式竣工，掀开了中非卫生合作新篇章。中国援非医疗队在广袤的非洲大陆救死扶伤，经历抗击新冠疫情和埃博拉病毒等重重考验，生动诠释了“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神。

同时，中国积极参与非洲基础设施建设。今年以来，尼日利亚莱基深水港开港运营，津巴布韦和安哥拉国际机场航站楼顺利落成，科特迪瓦科科迪桥建成通车……在共建“一带一路”倡议提出10周年之际，中非合作硕果累累，捷报频传，助力推动非洲经济实现多元化，加快非洲大陆工业化进程。

今年8月，中非领导人相聚南非约翰内斯堡，在金砖国家领导人第十五次会晤期间举办中非领导人对话会。会后，中方发布《支持非洲工业化倡议》《中国助力非洲农业现代化计划》《中非人才培养合作计划》三项举措，支持非洲一体化和现代化建设。非方表示坚定支持习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，继续积极推进高质量共建“一带一路”。

在塞内加尔中国问题专家阿马杜·迪奥普看来，加强中非合作是非洲实现现代化的重要途径，中国在基础设施建设、农业发展、科技创新、投融资等领域为非洲国家提供了至关重要的支持与帮助。

加纳智库非中政策咨询中心执行主任保罗·弗林蓬说，无数事实已经证明，中非合作求真务实，给中非人民带来实实在在的好处，中国永远是非洲迈向现代化道路上最可靠的伙伴。

直面挑战谋求振兴

2023年，非洲国家谋发展，求振兴，同时在经济发展和政局稳定方面也遇到不少挑战。

非洲大陆拥有全球最年轻的人口结构和得天独厚的自然资源禀赋。为了发挥增长潜力，非洲国家积极推动人才技能培训和教育。南非和肯尼亚等国持续在数字经济领域发力，非洲向数字化大陆迈进的步伐加快，有望培育出新的经济增长点。此外，非洲大陆自贸区建设正在加速，非洲大陆正向成为一个人口众多、规模巨大的统一市场迈进。

然而与此同时，尼日利亚、埃及、南非和肯尼亚等地区主要经济体通胀持续高企，民众生活压力不断增加；加纳和赞比亚等国面临主权债务危机，脱困艰难……国际货币基金组织和世界银行分别将撒哈拉以南非洲2023年经济增长预期下调至3.3%和2.5%。

此外，苏丹、尼日尔和加蓬等国今年接连发生政治动荡，萨赫勒地区恐怖主义和暴力犯罪猖獗。自然资源丰富、发展潜力巨大的非洲中东部的大湖地区局势虽有缓和，但安全状况仍然堪忧。不少分析人士指出，美西方国家长期实行的干涉主义政策是当下非洲局部动荡的重要原因之一。

这一年，全球气候变化对非洲的影响尤为严重。尚未走出持续三年旱灾的非洲之角国家又遭洪灾重创，数十万人流离失所。

面对诸多严峻挑战，越来越多的非洲国家认识到，发展是解决一切问题的基础和关键。非洲国家正循此方向孜孜求索，为了更美好的明天不断奋进。（参与记者：刘万利、汪平、王子正）

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