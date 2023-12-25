12月24日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们查看以军袭击后的受损情况。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

新华社北京12月24日电 综合新华社驻耶路撒冷、加沙记者报道：以色列军方24日发布战况通报说，过去一天袭击了加沙地带约200个目标。据巴勒斯坦电视台和消息人士，以军袭击已造成至少40人死亡。

以军通报说，在加沙北部的行动中，以军一架战机和一架武装直升机袭击了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）设施，并打死多名武装人员。在杰巴利耶地区的行动中，以军打死7人，摧毁4个哈马斯观察哨。在加沙南部汗尤尼斯，以军对哈马斯军事总部进行突袭，缴获数十枚手榴弹、爆炸物等。

巴勒斯坦电视台报道说，以军主要袭击地点包括布赖杰难民营、努赛赖特难民营、迈加齐难民营以及代尔拜拉赫东部地区，造成至少40人死亡。加沙地带卫生部门消息人士24日告诉新华社记者，以军23日起对杰巴利耶难民营和加沙城等多地发动袭击，造成数十人伤亡。

以军发言人阿维哈伊·阿德雷伊22日在社交媒体上发表声明，要求加沙中部包括布赖杰难民营等地的居民立刻撤离至代尔拜拉赫避难所。巴方消息人士24日告诉记者，布赖杰难民营等地居民在接到以军指令后开始逃离，目前代尔拜拉赫避难所人数逐渐增多、环境糟糕，致使很多人选择返回原住处。

自10月7日巴以新一轮冲突爆发以来，以军多次向加沙地带北部居民、南部汗尤尼斯居民发布撤离令。据联合国数据，以军在加沙地带的军事行动造成190万巴勒斯坦人流离失所。另据加沙地带卫生部门23日数据，本轮冲突已导致超过2万名巴勒斯坦人死亡、5.3万人受伤。（参与记者：吕迎旭、张天朗、柳伟建）

12月24日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们查看以军袭击后的受损情况。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

这是12月24日在加沙地带南部城市汗尤尼斯拍摄的以军袭击后的受损建筑。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

12月24日，在加沙地带南部城市拉法，人们查看以军袭击后的废墟。新华社发（亚西尔·库迪摄）

12月24日，在加沙地带南部城市拉法，人们查看以军袭击后的废墟。新华社发（亚西尔·库迪摄）

这是12月24日在加沙地带南部城市拉法拍摄的以军袭击后的废墟。新华社发（亚西尔·库迪摄）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)