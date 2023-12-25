据新华社瑞士米村电 （记者单磊）国际篮联12月22日宣布，中国香港将在明年4月举办巴黎奥运会三人篮球资格赛。具体时间还没有确定，能够确定的是男女各有8支球队参赛，最终各有一支冠军队伍直接获得奥运会资格。

巴黎奥运会三人篮球资格分四个阶段确定。第一阶段截止日期为11月1日，根据世界排名，男、女各有3支队伍获得奥运席位（包括1个东道主席位），中国男、女队都已在这一阶段获得资格。香港举办的是第二阶段比赛，日本的宇都宫将在5月初举办第三阶段比赛，这两次比赛都将产生男、女各1个名额。最后一个阶段比赛在匈牙利的德布勒森举行，时间是5月下旬，男、女各产生3个席位。

巴黎奥运会三人篮球比赛男、女各有8支队伍参加，目前已经获得资格的有：男子的塞尔维亚队、美国队和中国队；女子的中国队、美国队和法国队。

此外，国际篮联还在12月22日公布2023年三人篮球的全球发展数据，称这一年三人篮球得到创纪录的发展。整个2023年，全球各项赛事有169项，女子三人篮球赛事大大增加。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)