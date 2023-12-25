新华社北京12月24日电 日前，联合国大会通过决议，将春节（农历新年）确定为联合国假日。中国常驻联合国代表团临时代办戴兵说，联大决议将春节确定为联合国假日，得到了联合国会员国和联合国秘书处工作人员的热烈欢迎和踊跃支持。春节历史源远流长，起源于中国，但已走向全世界，成为许多国家一年中最重要的节庆之一，一些国家还将其列入法定假日。

越南：春节假期长

越南最重要的传统节日就是春节。传统上，节日从中国农历腊月二十三持续到正月初七。但越南人进入腊月就会开始置办年货和祭祀用品，如食物、水果茶点以及香烛，还要大扫除、买年画、贴春联、摆鲜花、做新衣等，为过春节做准备。花是越南春节不可或缺的元素：北方家庭一般摆桃花，南方则摆黄色梅花。在除夕夜，钟鼓齐鸣，爆竹声声，不绝于耳。

春节是越南的法定假日，放假5个工作日，算上周末，民众可以有7天，最长9天的长假，不必调休。

在越南首都河内，一名男子往树上挂迎接春节的红灯笼装饰。新华社记者王迪摄

韩国：初一不睡懒觉

农历正月初一，亦即农历新春，是韩国新年，也叫岁首、元日，是韩国一年中最重要的节日之一。

自1989年起，韩国政府将中国农历新年（正月初一）定为春节，并决定将大年三十、正月初一和初二定为法定节假日，一共三天。与中国相同，春节期间，大多数韩国人会回家与亲人团聚。今年春节假期，韩国国土交通部还实施了跨部门协同特别交通对策，以保障民众安全出行。

“祭礼和岁拜”是韩国春节的核心内容。大年初一的早上不能睡懒觉，要起大早祭祀。在房屋的正室上方，摆放着祖宗的画像。供桌上摆着各式供品，如“枣栗梨柿”、“年糕片汤”等，供品的摆放也大有讲究，比较常见的有“鱼东肉西”、“头东尾西”、“红东白西”、“生东熟西”、“左饭右羹”等等。韩国也有“压岁钱”的习俗，不同于中国人认为红色代表喜庆，大多数韩国人选择用白色的信封来装压岁钱。

人们在韩国首尔的灵泉传统市场购买年货。新华社记者王婧嫱摄

泰国：年俗代代延续

泰国华侨华人众多，当地华社一直保持着过年的传统习俗。在老一辈侨胞的影响下，一代代延续下来的文化与习俗，令春节成为泰国一个非常重要的节日。大扫除、添新衣、贴对联、置唐装、买糕点、备年饭、拜祖先，或者到唐人街以及各大年味浓郁的商场打卡、去寺庙祈福等，都是泰国人欢度中国春节的方式。

祖籍广东客家地区的泰国音乐老师陈国立说，联大决议将农历新年确立为假日，体现了国际社会对中国以及中国文化的重视。

“以往西方的节日成为世界的节日，如今国际社会越来越看到和承认中国和东方文化之于人类文明的重要性，这体现了东西方世界在文化层面的互相尊重、了解，是一个促进东西方民心相通，文化交融的良好开始。”

一名商贩在泰国曼谷唐人街的摊位上摆放春节饰品。新华社发（拉亨摄）

巴拿马：全国性庆祝活动

巴拿马2022年、2023年连续举办两届“欢乐春节”庆祝活动，这是以巴拿马政府名义正式倡议的全国性春节庆祝活动，由中国驻巴拿马使馆与巴拿马文化部、国家旅游局和社会发展部所属的中华民族委员会等机构联合举办，包含中国曲艺表演、华人春晚、新春文化庆典、烟花庆典、中国贺岁电影节和龙舟大赛等一系列春节庆祝活动，同时还会在巴拿马全国各地举办新春文化广场庆典。

巴拿马副总统何塞·卡里索在出席2023年“欢乐春节”庆祝活动时表示，中巴友谊源远流长，自170年前第一批华人来巴修建两洋铁路起，华人为推动巴拿马的发展以及两国文化交流、拉近两国关系作出了重要贡献，举办春节庆祝活动可以促进巴中两国文化交流、加强合作。

据了解，全球约五分之一的人口以不同形式庆祝春节。联合国秘书长每年都发表春节贺辞，向中国及所有庆祝春节的各国人民致以节日问候和祝福。新加坡、马来西亚、印度尼西亚跟据当地情况在春节期间设立了公共假日。美国、英国、日本等国的华人社区则会举行形式多样的庆祝活动，吸引不少当地居民参与，大家一起体验节日欢乐祥和的气氛，寄托对新一年美好的祝愿。（记者：孙一、冯亚松、陈家宝、陈昊佺、侯鸿博、马骁；编辑：马骁、荆晶、杜逾舸）

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