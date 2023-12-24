人民网曼谷12月24日电（记者白元琪）12月22日，第六届全球湄公河研究中心智库论坛在泰国曼谷隆重召开。中国国际问题研究院副院长、全球湄公河研究中心（中国中心）主任荣鹰和泰国国际问题研究中心主任、全球湄公河研究中心（泰国中心）主任阿努森分别致开幕辞，泰国外交部副次长潘提帕发表了主旨演讲。来自全球湄公河研究中心六个国家中心的代表以及湄公学院、柬埔寨合作与和平研究所、马来亚大学、中国南方电网公司等十多位专家和企业人士齐聚一堂，深入探讨了在理论和实践层面如何推动共建澜湄命运共同体愿景等问题。

第六届全球湄公河研究中心智库论坛现场。人民网记者 白元琪摄

中国国际问题研究院副院长荣鹰致开幕辞。人民网记者 白元琪摄

潘提帕表示，全球湄公河研究中心智库论坛在湄公河-澜沧江合作中扮演着关键角色，成为政府、学术界和公共部门之间的桥梁。湄公河次区域因其独特的地理位置、丰富的自然资源、新兴经济体和多元文化而充满潜力，但这一潜力尚未被充分挖掘。作为促进合作的潜在领域，这一次区域正受到更多外部合作伙伴的关注。

泰国外交部副次长潘提帕作主旨发言。人民网记者 白元琪摄

潘提帕强调，澜湄国家应加大力度，通过物理和数字手段推动未来的互联互通。物理互联互通成为泰国现政府的首要议程，目前泰国正在积极推进泰中高铁项目，以实现与中老铁路的无缝对接。除此之外，软连接也应受到优先关注，特别是数字和数据连接，同时需要协调制定跨境规则和条例，促进贸易和投资。

潘提帕表示，澜湄国家有必要加强合作，共同应对新兴挑战，尤其是那些直接影响人民生命和财产安全的跨国犯罪、网络赌博、电信诈骗和网络欺诈。为了构建更美好的未来，澜湄国家需要通过加强政策协商和交流来应对跨界雾霾污染，因为这直接影响人们的健康和生活质量，同时破坏粮食和能源安全。泰国郑重承诺进一步加强行动，实现可持续发展目标，并提出加强科技创新合作，促进数字化和绿色转型。

在接下来的圆桌讨论中，与会学者深入研讨了澜湄国家如何加强政策对话、深化基础设施互联互通、促进民心相通，以及共同应对全球复杂形势，共同推动各国现代化和经济发展目标等议题。

湄公河研究所执行主任苏芮彦表示，中泰基础设施合作为澜湄次区域经济发展注入强大动力。跨境铁路的推进提升了次区域内外的互联互通水平，促进了贸易和人员流动。能源项目的共同投资和开发，为澜湄国家提供了可靠的能源支持，助力其工业和经济增长。数字化和科技创新方面的努力推动了信息技术和数字经济的发展，为澜湄次区域的数字化转型提供了推动力。产业合作通过引入先进制造业和技术，提升了澜湄次区域的整体产业水平。

柬埔寨合作与和平研究所副主任莎拉婷表示，柬中多年来致力于构建更加紧密的互联互通网络。2022年10月开通的金港高速标志着柬埔寨高速公路时代的全面启动，这不仅是柬埔寨发展的重要里程碑，更是柬中紧密关系的象征。新建成的金港高速不仅将大大提升柬埔寨国内交通运输效能，促进区域经济发展，同时也体现了柬中在基础设施建设领域的务实合作。

学者们专注聆听会议内容。人民网记者 白元琪摄

马来亚大学亚欧研究院战略与国际问题研究所副教授罗杰斯表示，澜湄国家的紧密合作不仅促进了教育资源的共享，而且提升了各国劳动力人口的素质，为保障整个区域的经济可持续发展奠定了坚实基础。通过学者等层面的交流，促使学术知识成为促进民心相通的纽带，尤其是在青年学者之间的交流中体现出显著的成果。数字化技术的推进更进一步提升了澜湄区域的教育水平，尤其是在偏远地区，拓展了教育的范围，实现了教育资源的更广泛普及。这一系列举措为培养更具竞争力的劳动力，推动知识经济的发展，以及促进整个澜湄次区域的可持续社会经济进步，注入了强大的动力。

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