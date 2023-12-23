人民网迪拜12月22日电 （记者管克江）首届沙特吉达中文教育学术交流研讨会12月21日在吉达智慧宫中文教育学院举办，来自吉达大学、乌姆古拉大学、白娅妮中学等沙特教育机构中文项目负责人、教师，沙特中文学习者，中企代表等60余人参加。

中国驻吉达总领事王奇敏在研讨会上致辞表示，中文是中华民族的通用语，也是世界的语言。作为联合国六大工作语言之一，中文的影响力遍布全球，已有180多个国家和地区开展了中文教育，外国累计学习和使用中文人数近2亿。中文在世界的重要性和影响力持续提升，已成为中国同世界各国文明交流互鉴的重要载体。

中国驻吉达总领事王奇敏致辞。主办方供图

中国教育部中外语言交流合作中心（语合中心）副主任胡志平发表视频致辞表示，随着共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”不断加强对接，沙特对中文人才的需求日趋升温。语合中心已与沙特教育部就共同制定中文教学大纲、确立课程体系、编写教材以及选派中国教师和培养沙特本土中文教师达成了广泛共识并制定了详细计划，将为沙特中文教育发展带来全新局面。

吉达大学翻译与语言学院院长努夫博士表示，普及中文教育高度契合沙特“2030愿景”。沙特教育部已宣布将中文纳入国民教育体系，未来还将派遣大批教师赴华培训，为在沙特中小学全面开设中文课程储备师资力量。吉达大学高度重视中文教育，愿与中方深化语言文化合作，为推动双方中文与阿拉伯语教育发展提供更强动力。

吉达大学语言与翻译学院中文系教授穆罕默德·哈米德表示，中国与沙特在实现各自民族振兴的道路上携手共进，加强发展战略对接，深化各领域务实合作，增强在国际和地区事务中的沟通协调，将推动沙中全面战略伙伴关系得到更大发展。

主办方向与会代表赠送书画作品。主办方供图

研讨会上，吉达智慧宫中文教育学院院长马宁介绍了机构在沙特本土化教材、数字化课程、教学、留学服务等方面的积极探索。沙特阿卜杜勒阿齐兹国王大学人文学院中文教师邓秀均回顾了近几年沙特中文教育的发展历程，强调中文是架起一座通往中国的桥，表示中沙教育合作前景广阔。白娅妮中学中文教师巴斯纳特·安瓦尔（中文名：张子君）呼吁保护语言多样性，尊重人类智慧和历史。

沙特中文学习青年代表艾哈迈德.哈法尼发言。主办方供图

沙特中文学习青年代表艾哈迈德·哈法尼（中文名：张云飞）表示，期待沙中两国的年轻人能更多了解彼此的历史文化，为深化沙中、阿中友谊作出贡献。沙特青年代表、中资企业工作人员沃萨乐·格尔尼（中文名：王索丽）表示，她通过学习中文找到了心仪的工作，证明学好中文能为个人成长提供更多机遇。中企海康威视围绕智慧教育方案做了中文教育数字化改革分享。

沙特智慧宫语言公司董事长马永亮致辞。主办方供图

沙特智慧宫语言公司董事长马永亮主持研讨会表示，期待以研讨会为契机，加强中文教育相关机构间合作，共同推动国际中文教育高质量创新发展，促进沙特中文教育水平提升，深化中阿语言交流与合作，增进中阿人民了解和友谊。愿与各方携手努力，共同打造沙特一流语言教育服务平台。

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