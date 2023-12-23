人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

日本2024财年防卫预算创新高

2023年12月23日09:41 | 来源：新华网
小字号

新华社东京12月22日电（记者郭丹 姜俏梅）日本政府22日在内阁会议上通过2024财年政府预算草案，其中防卫预算为7.9496万亿日元（1日元约合0.05元人民币），较2023财年增加16.5%，创历史新高。

据日本媒体报道，2024财年的防卫预算重点放在提升所谓“反击能力”和强化导弹防御网上。在新预算案中，用于长距离导弹研发和配备的费用高达7340亿日元。其中，针对提高日本陆上自卫队12式地对舰导弹射程的研发、制造、配备等费用高达1753亿日元，另有大量费用将用于购买美制“战斧”巡航导弹。在强化导弹防御网上，日本将耗资3731亿日元购置两艘“宙斯盾”系统搭载舰，两艘舰将分别于2027和2028年开始服役。

值得注意的是，日本自卫队将在2024财年新设一个统一指挥陆海空各自卫队和网络部队等的常设机构，名称暂定为“联合作战司令部”，规模240人左右。与之配合，日本将耗资217亿日元新设一个“防卫创新技术研究所”，用于研发改变战斗方式的新型装备。在西南防卫方面，日本将新成立一支“自卫队海上运输群”，以强化自卫队的海上运输能力。

日本政府在2022年底正式通过新“安保三文件”。文件指出，将在2023至2027财年将日本防卫费总额增至约43万亿日元。

(责编：苏缨翔、贾文婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部