新华社东京12月22日电（记者郭丹 姜俏梅）日本政府22日在内阁会议上通过2024财年政府预算草案，其中防卫预算为7.9496万亿日元（1日元约合0.05元人民币），较2023财年增加16.5%，创历史新高。

据日本媒体报道，2024财年的防卫预算重点放在提升所谓“反击能力”和强化导弹防御网上。在新预算案中，用于长距离导弹研发和配备的费用高达7340亿日元。其中，针对提高日本陆上自卫队12式地对舰导弹射程的研发、制造、配备等费用高达1753亿日元，另有大量费用将用于购买美制“战斧”巡航导弹。在强化导弹防御网上，日本将耗资3731亿日元购置两艘“宙斯盾”系统搭载舰，两艘舰将分别于2027和2028年开始服役。

值得注意的是，日本自卫队将在2024财年新设一个统一指挥陆海空各自卫队和网络部队等的常设机构，名称暂定为“联合作战司令部”，规模240人左右。与之配合，日本将耗资217亿日元新设一个“防卫创新技术研究所”，用于研发改变战斗方式的新型装备。在西南防卫方面，日本将新成立一支“自卫队海上运输群”，以强化自卫队的海上运输能力。

日本政府在2022年底正式通过新“安保三文件”。文件指出，将在2023至2027财年将日本防卫费总额增至约43万亿日元。

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