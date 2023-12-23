中国常驻联合国代表团临时代办戴兵22日表示，中方愿同安理会其他成员一道，继续推动安理会及时采取进一步负责任、有意义的行动，继续为早日平息加沙地带战火、切实落实“两国方案”、实现中东和平稳定作出不懈努力。

戴兵在安理会表决巴以局势决议草案后的解释性发言中说，安理会这次表决一再推迟，受到各方广泛关注。在过去几天里，为最大限度凝聚共识，阿拉伯联合酋长国代表团作出了不懈努力，于21日深夜重新提交决议草案。中方对安理会刚刚表决通过这项决议表示欢迎。

戴兵说，因为众所周知的原因，这项决议草案在一些重要方面做了不少调整，与安理会成员努力的方向并不一致，并没有达到预期。同时，考虑到当前紧迫形势和加沙地带日甚一日的人道灾难，安理会的这次行动至少还是为推动人道物资更多、更快进入加沙地带带来一线希望。当然，能否让灾难中的加沙地带民众真正感受到这一线希望，还取决于决议能否切实得到执行，决议有关要求能否不折不扣地落到实处。

戴兵说，中方期待有关方根据安理会决议采取紧急行动，扩大对加沙地带的人道援助，包括充分利用凯雷姆沙洛姆过境点，并增开其他过境点，确保充足的人道物资安全和不受阻碍地进入加沙地带。中方希望决议新确立的监督机制尽快到位，期待联合国秘书长及时向安理会报告决议执行情况。安理会应该随时准备采取进一步行动，解决决议执行中遇到的问题和困难。

戴兵表示，决议重申冲突各方都应该遵守国际法包括国际人道法规定的义务。中方敦促以色列立即改弦更张、停止无差别军事攻击，停止对加沙地带民众的集体惩罚。作为占领方，以色列有义务保障加沙地带民众的人道需求，有义务保障在加沙地带的人道工作者安全。实现停火仍是压倒一切的前提。只有停火才能避免包括被扣押人员在内更多平民的伤亡，只有停火才能避免地区冲突走向失控，只有停火才能避免政治解决前景彻底葬送。

来源：央视新闻客户端

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