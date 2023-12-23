新华社北京12月22日电（记者王宾、成欣）外交部发言人汪文斌22日说，中国政府始终坚持为了和平目的探索和利用外层空间，愿在平等互利、和平利用、包容发展的基础上，同各国开展航天交流与合作，积极在外空领域推动构建人类命运共同体。

汪文斌在例行记者会上作出上述表示。他还就美方近期有关言论表明了中方立场。

有记者问：据报道，美国驻华大使伯恩斯近日表示，中国没有意愿与美国就探月进行合作，太空领域将成为两国的竞技场。请问中方对此有何评论？

汪文斌说，在同美方开展航天领域交流合作问题上，中方始终持开放态度，曾同美方建立了地球科学和空间科学航天合作工作组、中美民用航天对话等机制。但美方却以冷战思维看待对华航天合作，出台“沃尔夫条款”“2021年美国创新与竞争法案”“2022年美国竞争法案”等国内法，限制阻挠双方航天领域交流合作，甚至对中方相关企业施加单边制裁。这是目前双方合作陷入困境的根源所在。

他说，在月球与深空探测领域，中方一直积极推动国际合作。近期中国国家航天局对外发布月球样品分发指南以及嫦娥八号任务国际合作机遇公告。“我们欢迎包括美国在内的各国科研人士按照有关流程提出申请。如果美方真心希望推动中美航天领域交流合作，就应该撤销废除相关法案，停止发表不负责任的言论，采取务实举措清除双方合作道路上的绊脚石。”

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