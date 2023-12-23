新华社达卡12月22日电（记者孙楠）孟加拉国智库选择研究中心21日发布的《中国在孟加拉国国家形象》民调结果显示，孟民众普遍对中国印象良好，对孟中关系现状感到满意，渴望加深对中国的了解。

民调报告显示，超九成受访者认为孟中关系现状良好，双方共建“一带一路”合作给孟带来积极变化。中国作为孟加拉国重要贸易伙伴、发展伙伴、外国直接投资来源地的地位得到普遍认可，越来越多孟民众希望到中国旅游、求学和经商。

中国驻孟加拉国大使姚文在当天举行的民调报告发布会上表示，这是中国驻孟大使馆连续第二年委托孟权威机构开展相关民调，各项数据稳定向好，说明中孟关系得到两国人民真诚拥护和支持。欢迎两国智库学者加强交流研讨，为新形势下深化中孟关系建言献策。

与会嘉宾表示，此次民调结果客观全面展示了孟民众对中国和中孟关系的积极印象。中孟平等相待、彼此尊重、互利合作，中方有力推动孟经济社会取得发展，为孟人民带来了实实在在的福祉，也树立起中国的良好国家形象。

孟加拉国学术界、媒体和中资企业代表、孔子学院师生等百余人出席报告发布会。

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