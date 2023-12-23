新华网北京12月22日电（记者侯强）丝路“艺”起向未来——澜湄合作国际设计大赛优秀作品展暨冬至文化体验活动于22日在北京举办。

中国外文局副局长陆彩荣，北京市文化局党组成员、副局长、一级巡视员庞微，中央美术学院院长助理潘承辉，首农食品集团北京市双桥农场有限公司总经理高建华，中央美术学院丝绸之路艺术研究协同创新中心副主任、修复学院院长王颖生，以及来自埃及、阿富汗、孟加拉、喀麦隆、尼泊尔等国驻华大使馆代表，澜湄合作国际设计大赛获奖代表，非遗技艺传承人代表，来自巴西、摩洛哥、墨西哥、智利、越南、柬埔寨等30余个国家的留学生代表等100余位中外嘉宾出席活动。

陆彩荣在致辞中表示，本次活动不仅是澜湄国家的一次艺术盛会，也是我们与澜湄国家深化文化交流、增进友谊与合作的重要平台。相信通过这次活动，将增进澜湄各国人民之间的友谊与合作，推动亚洲的文化繁荣与发展。

喀麦隆驻华使馆一等秘书阿卜杜勒·卡迪尔代替因公务未能到场的喀麦隆驻华大使、非洲驻华外交使团团长马丁·姆巴纳致辞。他在致辞中指出，喀麦隆作为共建“一带一路”倡议合作国家，非常希望看到在不久的将来，东非地区能够为区域人文交流、民心相通搭建更广泛的平台。今天的活动是一场艺术盛会，相信通过类似活动的开展，将进一步帮助大家了解不同国家的文化、艺术、历史等方面内容，增进相互之间的友谊与合作，推动地区间的文化繁荣与发展。

澜湄合作国际设计大赛优秀作品展于活动期间举办。本次展览集中展示了大赛历届优秀获奖作品，旨在通过艺术的力量，促进不同国家和地区之间的文化交流与合作。

本次活动由中国外文局国际传播发展中心、中央美术学院丝绸之路艺术研究协同创新中心、北京丝绸之路合作与发展促进会、拾美术馆、云南省南亚东南亚区域国际传播中心共同主办。

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