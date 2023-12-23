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以色列军方宣布在拉法部分区域实行“人道主义暂停”

2023年12月23日01:30 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷12月22日电（记者吕迎旭　张天朗）以色列军方22日宣布，在加沙地带南部的拉法市部分区域实行“人道主义暂停”。

　　以军发言人阿维哈伊·阿德雷伊22日在社交媒体上发表声明说：“出于人道主义目的，拉法西部地区将于当日10时至14时暂时停止军事活动，以进行补给。”

　　声明还要求加沙中部包括布赖杰难民营在内的多个区域居民“为了安全，立刻向南撤离，前往代尔拜拉赫避难所”。声明还附有两张地图，包括所涉及疏散区域以及撤离路线。

　　巴勒斯坦加沙地带卫生部门22日发表声明说，以军在过去48小时对加沙地带的袭击共造成390人死亡、734人受伤。另据巴勒斯坦通讯社22日报道，以军当天再度对加沙地带北部杰巴利耶难民营发动袭击，目前已造成16人死亡、50人受伤。

　　自10月7日巴以新一轮冲突爆发以来，以军多次向加沙地带北部居民、南部汗尤尼斯居民发布撤离令。据联合国数据，以军在加沙地带的军事行动造成190万巴勒斯坦人流离失所。另据加沙地带卫生部门22日数据，本轮冲突导致超过2万名巴勒斯坦人死亡、5.3万人受伤。（参与记者：柳伟建）

(责编：白宇、卫嘉)

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