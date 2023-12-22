新华社耶路撒冷12月22日电（国际观察）新一轮巴以停火谈判前景难料

新华社记者吕迎旭 王卓伦

多家以色列媒体日前报道，以色列、美国和卡塔尔官员在波兰首都华沙就巴以交换被扣押人员进行磋商。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和加沙地带其他武装组织领导人近日陆续前往埃及首都开罗，与埃方商讨巴以停火事宜。

新一轮巴以冲突自10月7日爆发以来，目前已持续70多天。分析人士指出，以色列政府在国内面临要求优先解救被扣押人员的呼声，对外面临美国要求军事行动降级以及国际社会敦促停火等多重压力，被迫再次回到谈判桌旁。但以色列和哈马斯的诉求存在较大差距，停火谈判前景难料。

分别密集会谈

围绕再次停火以及交换被扣押人员事宜，巴以双方近期分别展开“密集会谈”。

以色列媒体18日报道，以色列情报和特勤局（摩萨德）局长巴尔内亚当天与美国中央情报局局长伯恩斯和卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德在华沙会面。哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚20日率团抵达埃及首都开罗，与埃方进行会谈。

埃及《金字塔报》援引一名不愿透露姓名的消息人士的话说，哈马斯与埃方将为释放被扣押人员和解除对加沙地带封锁“准备一份协议”。

以色列总统赫尔佐格19日表示，以色列已准备好再次实施人道主义停火，并让更多人道主义援助进入加沙地带，促成更多被扣押人员从加沙地带获释。

压力下的谈判

分析人士指出，以色列军事行动目标目前难以实现，同时面临美国要求军事行动降级、国际社会和国内民众呼吁停火等多重压力，因此不得不重返谈判桌。

以色列总理内塔尼亚胡和国防部长加兰特多次表示，加沙军事行动旨在消灭哈马斯，解救被扣押人员。从11月24日开始，以色列和哈马斯实施了为期7天的临时停火。其间，以色列释放240名巴勒斯坦人，哈马斯释放100多名被扣押人员。临时停火到期后，双方在加沙地带重新交火。以方称目前仍有120多人被哈马斯扣押。

临时停火结束后，以色列将清除哈马斯领导人列为目标，将地面行动从加沙地带北部区域扩展至南部的汗尤尼斯。以军判断哈马斯高级领导人藏身在汗尤尼斯，但截至目前并未发现哈马斯高级领导人的踪影，也未解救更多被扣押的以色列人。以色列智库国家安全研究所日前刊文指出，以军仅靠地面战争无法实现军事目标。

同时，美国的态度也发生微妙变化。作为以色列盟友，美国自本轮巴以冲突爆发以来，向以方提供武器和外交等诸多支持。但随着加沙地带伤亡人数快速增加，美国政府面临国际舆论压力，对以方的态度逐渐强硬。美国总统国家安全事务助理沙利文、国防部长奥斯汀等美方高官近日陆续访以，敦促以方将军事行动转入“低强度阶段”。英国《泰晤士报》网站日前披露，美国国务卿布林肯已给以色列划定期限，“必须在明年1月初之前”结束对加沙地带的地面行动。

此外，以色列被扣押人员家属最近举行大规模游行，要求停火并解救被扣押亲属。近日发生的以军误杀3名本国被扣押人员事件更是引发民众在特拉维夫和耶路撒冷举行大规模抗议，以政府面临的停火压力陡增。

比上轮更艰难

以色列一名高级官员21日向记者表示，以色列谈判代表已与卡塔尔方面举行会面，表示“愿意达成新协议”，但前提是必须延用11月底临时停火时的条件。

有分析指出，虽然巴以双方再度回到谈判桌前，但由于双方诉求差距较大，本轮停火谈判恐将非常艰难。

多方消息显示，哈马斯提出的条件包括与以色列达成长期停火而非临时停火、哈马斯释放所有在押以色列人、以色列释放被关押的巴勒斯坦人等。以色列则希望以临时停火换取被扣押人员的获释。

以色列《新消息报》日前援引消息人士的话说，新一轮谈判将“漫长且复杂，比上一轮更艰难”。

有分析说，如果以军持续打击加沙地带，但迟迟不能实现既定目标，或以方在谈判中答应了哈马斯开出的较高的换俘条件，都很可能引发以色列国内极右翼势力不满而退出执政联盟，导致现政府垮台。届时，以色列恐将迎来新一轮议会选举，再次进行政治洗牌，这些都将为巴以冲突增加更多不确定性。

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