武契奇发表讲话。匈塞铁路中方联营体供图

人民网罗马12月22日电（记者谢亚宏）贝尔格莱德电：塞尔维亚总统武契奇、塞尔维亚建设、交通和基础设施部长韦西奇等一行21日视察了匈塞铁路塞尔维亚境内维尔巴斯大桥建设现场，中国驻塞尔维亚大使李明、伏伊伏丁那省省长伊戈尔.米罗维奇、诺维萨德市长米兰.久里奇、苏博蒂察市长斯特万.巴科齐、中国铁路国际-中交股份匈塞铁路塞尔维亚段联营体项目部副总经理齐丰然等陪同视察。

视察活动中，齐丰然在维尔巴斯特大桥建设现场向武契奇介绍了匈塞铁路项目诺维萨德至苏博蒂察段总体建设情况与大桥建设进展。他提到，诺-苏段自开工建设以来，得益于塞方政府的大力支持和中塞双方建设者的共同努力，项目实施顺利，开工一年半的时间内，工程总体已经完成约70%。维尔巴斯特大桥是本项目重难点及控制性工程，大桥为双线铁路桥梁，全长1,462.952m，设计通行时速为200km/h。目前桥梁桩基、承台、墩身、桥台、现浇梁等均已施工完成，正在进行钢桁梁拼装施工，计划将于2024年1月底完工。

武契奇总统表示：诺维萨德至苏博蒂察的整条高铁将于2024年底完工，预计乘坐高速列车将在1小时15分钟内到达苏博蒂察，对于塞尔维亚公民和整个国家来说，这些都是巨大的变化，对当地居民意义重大，届时将能够乘坐高铁从贝尔格莱德前往苏博蒂察，这些事情改变了塞尔维亚的面貌。总统对中国铁路在匈塞铁路建设中的成绩高度赞扬，对在该项目上投入的巨大精力和工作表示非常感谢。韦西奇部长表示，中国铁路建设团队是塞尔维亚最好的中国企业。

维尔巴斯特大桥鸟瞰。 匈塞铁路中方联营体供图

匈塞铁路项目北起匈牙利首都布达佩斯，南至塞尔维亚首都贝尔格莱德，全长341.7公里，是中国铁路走进欧洲的“第一单”，也是中塞共建“一带一路”的标志性项目。匈塞铁路贝尔格莱德至诺维萨德段已于2022年3月19日顺利运营开通，2022年7月1日诺苏段正式开工建设，武契奇总统本次视察的维尔巴斯特大桥施工现场所采用钢桁梁的是继贝诺段ETCS-L2列控系统等等中国铁路技术装备首次引入欧洲之后，中国技术装备在入欧进程中的又一次重要突破。

目前，中塞团队正在紧张建设施工中，预计2024年底将全线建成开通。通车后匈塞两国首都之间的旅行时间将由8小时缩短至3小时，将极大改善沿线居民出行条件、促进经济社会发展、加强匈塞两国互联互通、扩大经贸合作交流，对深化中欧互利合作、促进共建“一带一路”倡议与欧洲发展战略对接，具有十分重要的意义。

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