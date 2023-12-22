人民网首尔22日电 （记者张悦）21日，由韩国国际经济金融协会（IEFS)、对外经济政策研究院-东亚经济评论(KIEP-EAER)、亚太商经协会(APAEM)联合主办，北京大学和韩国金融委员会、首尔大学、京畿大学共同协办的“2023年中韩经济发展论坛”在首尔成功举行。论坛以“中韩经济合作与发展及全球化未来”为主题展开交流和讨论。中国驻韩国大使馆临时代办方坤、北京大学副校长董志勇、韩国金融委员会副委员长金素英、韩国对外经济政策研究院院长李時昱、中日韩三国合作秘书处秘书长李熙燮等嘉宾出席开幕式并致辞。

方坤在致辞中表示，在国际地缘环境不利因素增多、世界经济复苏动力不足大背景下，作为紧密合作伙伴的中韩两国专家学者齐聚一堂，共议经济形势，共商发展之策，十分及时，十分必要。过去一段时间，中国顶住外部压力、克服内部困难，推动经济不断回升向好。我们有信心、更有能力实现长期稳定发展。所谓的“去风险”阻碍不了中国发展的步伐，割断不了全球化进程中中国和世界形成的深度联结。无论国际形势如何变化，中国将始终坚持敞开大门搞建设，持续扩大高水平对外开放。中韩是分不开的近邻，重要的合作伙伴。面对新形势，中韩双方要与时俱进，排除干扰，努力培育经贸合作新增长点，进一步做大共同利益蛋糕。

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