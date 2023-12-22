新华社联合国12月21日电（记者王建刚）因美国反对，联合国安理会21日再次推迟就人道援助加沙地带的重要决议草案进行投票表决。这是该草案一周内第四次因美国反对被推迟表决。

外交消息人士向媒体表示，美国对决议草案中“以色列和哈马斯停止敌对行动”的表述持反对意见，只同意加入“暂停敌对行为”的表述。美国还对进入加沙地带的援助卡车是否只是运送“人道主义物资”提出质疑。此外，美国仍对草案要求在加沙地带建立联合国机制以“专门监督通过非冲突方向加沙地带运送所有人道主义救援物资”的提议表示反对。

当天早些时候，美国常驻联合国副代表罗伯特·伍德向记者表示，有必要对上述草案文本进行某些修改，而且这些修改应该是“实质性的”，以便获得美国支持。

根据联合国和23家人道主义机构当天发布的一份报告，巴勒斯坦加沙地带的220万人目前正经历“粮食危机或更可怕的境况”，其中57.6万多人达到灾难性的饥饿水平。世界粮食计划署在一份报告中说，由于援助物资进入加沙严重受阻，且加沙现有粮食数量有限，90%的加沙人经常一整天都没有食物。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）媒体办公室20日晚发表声明说，自10月7日巴以新一轮冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动造成的死亡人数已达2万，另有5.2万余人受伤、6700余人失踪。以色列方面说，本轮冲突造成包括460多名以军士兵在内的1300多名以色列人死亡。

联合国网站发布消息说，截至纽约当地时间21日19时15分，安理会15个成员国的代表仍在就最新决议草案文本进行闭门磋商。

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