新华社日内瓦12月21日电 世界卫生组织21日发布新闻公报称，疟疾疫苗R21/Matrix-M已被列入世卫组织资格预审疫苗清单中。这是全球第二款疟疾疫苗，今年10月初世卫组织就已经推荐在疟疾传播中高风险地区为儿童接种这款疫苗。

进入资格预审清单是联合国儿童基金会采购疫苗、全球疫苗免疫联盟给予资金支持的先决条件。因此世卫组织在声明中说，进入资格预审疫苗清单意味着有更多机会获得这款疫苗，作为预防儿童疟疾的关键工具。

R21疫苗由英国牛津大学研发、印度血清研究所生产，是进入世卫组织资格预审清单的第二款疟疾疫苗。此前，首款疟疾疫苗RTS,S/AS01于去年7月获得资格预审。在预防儿童疟疾的临床试验中，这两款疫苗都被证明是安全有效的。世卫组织说，如果这些疫苗与其他建议的疟疾控制干预措施一起得到推广，预计将对公共卫生产生重大影响。

疟疾是一种由寄生虫引起的威胁生命的疾病，通过受感染的雌性按蚊叮咬传播给人类，疟疾可防可治，但如果治疗不及时，就可能致命。根据世卫组织的数据，全球有30多个国家存在疟疾中度至高度传播地区，一旦疟疾疫苗供应增加，每年可为超过2500万儿童提供额外的保护。

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