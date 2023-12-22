第二届中国高校葡语短视频大赛颁奖典礼近日在京举行，图为到场嘉宾与获奖选手合影。中国出传媒大学供图

人民网北京12月22日电 （记者鲁扬）第二届中国高校葡语短视频大赛颁奖典礼近日在中国传媒大学外国语言文化学院举行。

本届短视频大赛由澳门大学中葡双语教学暨培训中心与中国传媒大学外国语言文化学院联合举办，以“新生代、看中国”为作品征集主题，旨在为加强国际传播力建设凝聚青春力量，鼓励青年学生发挥专业优势，讲好中国故事，传播中国声音，促进文明互鉴。

大赛于2023年9月15日启动，向内地及澳门高校学生发起作品征集。大赛共收到100组作品，其中75组有效作品进入匿名评选。经过多轮评选后，有11组作品脱颖而出，最终，北京语言大学李成程、郑凌欣和张婧梵报送的的参赛作品《绿洲》获得了一等奖。这些原创作品聚焦于当代中国发展面貌，带领观众从个人视角领略文化流动、感知时代发展脉搏。

澳门大学中葡双语教学暨培训中心主任姚京明（左一）和中国传媒大学外国语言文化学院院长文春英（右一）为一等奖获得者颁奖。人民网记者 鲁扬摄

澳门大学中葡双语教学暨培训中心主任姚京明，澳门大学葡文系高级讲师儒里奥，中国传媒大学外国语言文化学院院长文春英、副院长刘颖，多语种国际传播实践教学中心负责人丛芳君，欧语系主任修春民，以及中央广播电视总台亚太总站记者杨探骊等出席了典礼并给获奖学生进行颁奖。

颁奖结束后，还举行了“新时代国际传播的青年视角和创新表达”主题交流会，来自高校、媒体等领域的会嘉宾结合业界实践和各自研究领域与现场师生进行了分享交流。

来自澳门大学、澳门科技大学、中国传媒大学、北京第二外国语学院、北京语言大学、广东外语外贸大学、吉林外国语大学、四川外国语大学、安徽师范大学等高校的师生与获奖代表通过线上线下的方式出席。

第二届中国高校葡语短视频大赛获奖情况（同一奖项获奖者按作品总分排序）

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