新华社北京12月19日电 美国国家航空航天局18日宣布，“灵神星”号探测器将一段有关猫的超高清视频从约3100万公里外的深空发送到地球，这是首次利用激光从深空传输超高清视频，对于深空通信具有重要意义。

这是美国航天局2022年7月12日公布的詹姆斯·韦布空间望远镜拍摄的宇宙图像。新华社发（美国航天局供图）

高清高速

美国航天局发布声明说，“灵神星”号探测器11日利用一种名为飞行激光收发器的先进设备将一段时长15秒的超高清视频从距地球约3100万公里的深空发送回地球。这一距离是地球与月亮之间距离的大约80倍。

视频传至地面用时101秒，最大传输速率为每秒267兆比特。飞行激光收发器通过发射近红外激光束，将视频信号发送到位于加利福尼亚州圣迭戈县的加州理工学院帕洛马天文台海尔望远镜。信号被下载后传输到位于加州南部的喷气推进实验室，在实验室的屏幕上播放视频。

喷气推进实验室研究人员瑞安·罗加林说，视频信号从深空传送到地面的速度比经互联网从帕洛马天文台海尔望远镜传到喷气推进实验室的速度还快。

搭载这段视频的“灵神星”号探测器10月13日发射升空，启程探索富含金属的同名小行星。

据法新社报道，研究人员曾展示从近地轨道和月球利用激光传输信号，“灵神星”探测器则首次在深空展示这一技术。

为何是猫

视频画面是一只橘色虎斑猫追逐着一个移动的激光点玩耍。画面上还有一些以图案和文字显示的信息，包括“灵神星”号探测器的轨道、帕洛马天文台的穹顶、激光束技术参数以及猫的心率、颜色、品种。这只猫名为“土豆”，是喷气推进实验室一名工作人员的宠物。巧合的是，灵神星的形状像一颗土豆。

喷气推进实验室项目经理比尔·克利普施泰因说，为了让这次传输试验更具纪念意义，研究人员决定制作一段“好玩儿的视频”。依照美国航天局网站说法，用猫做视频主角与1928年的一个历史事件有关，那一年，美国的电视台在早期电视信号传输试验中使用了卡通形象“菲利克斯猫”，人类从此步入电视时代。

美国航天局希望，借助激光通信，从深空传输数据的速度能比目前使用的最先进无线电通信技术快10至100倍，以便满足未来人类登上火星后传输复杂信息以及高清图像和视频的需要。（欧飒）

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