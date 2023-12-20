新华社济南12月20日电（记者李志浩、丛佳鑫）19日15时40分许，满载中国电商出口货物的货车在威海港客运码头登上“新金桥7”中韩客货班轮，拉开了中韩多式联运（威海-仁川）试运行序幕。

记者从交通运输部获悉，“新金桥7”中韩客货班轮将于20日中午抵达韩国仁川港，届时，货车将沿既定线路行驶至仁川机场卸货，货物将搭载当日国际航班转运世界多地。

今年2月24日，中韩两国交通运输、海关部门联合签署《中韩多式联运（威海—仁川）试运行的谅解备忘录》，商定在威海—仁川间开展基于整车运输的多式联运合作。与现行“海运+空运”运输模式相比，试运行的多式联运通过整车运输全程不换装、滚装上下船，可提速近5小时、降低物流成本约30%。

交通运输部运输服务司副司长宣登殿表示，两国交通运输主管部门将以此次试运行为契机，在中韩陆海联运汽车货物运输联委会框架等双多边合作机制下，进一步加强沟通交流，强化跨境运输领域合作，共同打造更安全、抗风险、可持续的中韩陆海联运交通物流体系，更好服务两国经贸往来。

山东省交通运输厅副厅长张玉宏表示，通过中韩多式联运整车运输，山东及全国跨境电商货品可更快抵达全球，山东在东北亚物流网的地位有望进一步提升。

1990年，首班“金桥”客货班轮在威海、仁川两地间开行，构建起中韩两国间首条客货班轮航线。2015年，威海和仁川自由经济区被中韩两国政府选定为中韩自贸区地方经济合作示范区。

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