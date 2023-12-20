新华社北京12月19日电 也门胡塞武装18日再度在红海水域袭击两艘船只，称将继续阻止所有驶往以色列的船只，直至更多人道主义援助物资运入加沙地带。

美国国防部长劳埃德·奥斯汀随后宣布，美方正协调多国组建护航联盟，确保商船在红海水域安全航行。

“海上安全危机”

胡塞武装18日在声明中说，胡塞武装对两艘“关联以色列”的船只开展军事行动，将“继续阻止所有经红海、阿拉伯海驶往以色列港口的船只”。

美国中央司令部19日发布声明，确认两艘船在红海南部水域遇袭。声明说，一艘化学和石油运输船“大西洋天鹅”号遭一架单向攻击无人机和胡塞武装人员从也门发射的反舰弹道导弹袭击；几乎同时，另一艘货船在附近水域发生爆炸。两起袭击没有关联，暂无人员伤亡报告。

新一轮巴以冲突10月7日爆发以来，胡塞武装以“支持巴勒斯坦”为由对以色列频繁发动导弹和无人机攻击，并连续袭击红海水域“关联以色列”的船只。据路透社统计，胡塞武装已发射超过1000枚导弹。

不过，“大西洋天鹅”号船东挪威因温特化学品运输船公司否认此船“关联以色列”。这家企业在声明中说，“大西洋天鹅”号由一家新加坡企业管理，遇袭时正从法国向海外属地留尼汪岛运送生物燃料原料。船员没有受伤，船体轻微受损。

法新社报道，另一艘遇袭货船为地中海航运公司所有。这家航运企业16日要求旗下货轮暂停在红海航行，避开苏伊士运河航线。

红海水域紧张局势意味着巴以冲突外溢风险加剧。为规避风险，多家国际航运企业做出停航决定。英国石油公司18日宣布旗下油轮暂停在红海航行。全球最大油轮企业之一前线油轮公司也调整了航线。

英国维里斯克-梅普尔克罗夫特咨询公司分析师托尔比约恩·索尔特韦特说，船只频频遇袭已经成为“一场海上安全危机”，影响中东和其他地区的商业和经济。

多国联合巡逻

美国国务卿安东尼·布林肯18日同沙特阿拉伯外交大臣费萨尔·本·法尔汉·阿勒沙特通电话，谴责胡塞武装多次在红海国际水域袭击商船。19日凌晨，美国防长奥斯汀在访问巴林途中宣布组建联盟执行护航行动，代号“繁荣卫士”。

奥斯汀说，英国、巴林、加拿大、法国、意大利、荷兰、挪威、塞舌尔和西班牙等国将加入这一联盟。一些国家将参与联合巡逻，一些国家将提供涉及红海、亚丁湾的情报支持。

一名了解组建联盟细节的防务官员告诉美联社记者，还有几个国家也同意加入联盟，但不愿公开。

美联社报道，护航行动将由去年4月成立的第153联合特遣队协调。

这支国际联合特遣队现由美国海军指挥，成员包括“联合海上力量”成员国的军事人员，主要负责红海、曼德海峡和亚丁湾的安全状况。“联合海上力量”2001年成立，总部设在美国海军第五舰队总部所在地巴林。

胡塞武装核心决策机构成员穆罕默德·布海提18日告诉卡塔尔半岛电视台，胡塞武装有能力应对美国等国组建的任何联盟。

此外，美国还要求联合国安全理事会就商船在红海频繁遇袭采取行动。

美联社报道，美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德在给安理会成员国代表的信中说，胡塞武装持续袭击合法通过国际航道的商船，对“航行权利和自由、国际海上安全和国际商业”构成威胁。安理会18日围绕这一议题展开闭门讨论，但没有立即行动。

三艘商船本月3日在红海南部国际水域遭导弹袭击后，美国海军“卡尼”号驱逐舰和“梅森”号驱逐舰每天在曼德海峡附近游弋，以应对胡塞武装袭击。迄今为止，美军没有反击胡塞武装。（包雪琳）

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