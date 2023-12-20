新华社北京12月19日电 以色列国防部长约亚夫·加兰特18日在特拉维夫与到访的美国国防部长劳埃德·奥斯汀会晤后说，以军在加沙地带的行动将逐步过渡到“下一阶段”。奥斯汀则在重申美方支持以方军事行动的同时再次敦促以方保护平民。

12月18日，在加沙地带南部城市拉法，人们在临时避难所休息。新华社发（亚西尔·库迪摄）

同日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发布以方被扣押人员视频，三名老年男性呼吁以色列政府确保他们尽快获释。另据媒体报道，以色列、美国和卡塔尔三方代表18日在波兰首都华沙就巴以交换扣押人员问题举行谈判。

“精准打击”

加兰特18日在以色列国防部会晤奥斯汀。在双方随后举行的新闻发布会上，奥斯汀表示，他与以方讨论了加沙地带军事行动向“低强度”过渡等问题。他称美方对以色列的支持“不可动摇”，同时敦促以方在保护平民方面“做得更多”。

11月18日，以色列国防部长加兰特在特拉维夫出席记者招待会。新华社/基尼图片社

加兰特说，以军将根据加沙地带局势继续开展“不同强度”的行动，在“已经完成任务的每个区域”，将逐步过渡到“下一阶段”，并开始让居民回归。

加兰特说，加沙地带北部可能比南部更快进入“下一阶段”，这意味着北部流离失所的居民可能将首先返回。

路透社等媒体报道，美国作为以色列盟友，在武器和外交等方面对以色列支持良多。随着加沙地带伤亡人数快速增长，美国政府对以态度逐渐强硬。总统约瑟夫·拜登12日警告，以色列正因“无差别轰炸”加沙地带而失去国际社会支持。

这张以色列国防军11月16日发布的照片显示，以军在加沙城西部地区进行军事行动。新华社发

多名美方官员先前已经呼吁以方将加沙地带军事行动的重点放在依据情报制订针对哈马斯领导人的精准打击。奥斯汀18日表示，“低强度”军事行动并不意味着行动结束，而意味着“变得更精准，更加专注于特定目标”。

据加沙地带卫生部门18日通报，自10月7日巴以新一轮冲突爆发以来，以色列军队在加沙地带军事行动已造成逾1.9万名巴勒斯坦人死亡、5.2万余人受伤。以方说，本轮冲突造成约1200名以色列人死亡，仍有百余人被扣押在加沙地带。

谈判“放人”

以色列与哈马斯先前曾达成人道主义停火。在11月24日开始的7天临时停火期间，以方释放240名巴勒斯坦人，哈马斯释放100余人，包括外国公民和以色列妇女儿童。

11月30日，哈马斯释放的第七批被扣押人员中的2人搭乘直升机抵达以色列拉马特甘的一所医院。新华社/基尼图片社

哈马斯18日通过社交媒体发布以方被扣押人员视频，三名老年男性呼吁以色列政府尽快确保被扣押人员获释。

以方证实这三名男子分别为79岁的哈伊姆·佩里、80岁的约拉姆·梅茨格和84岁的阿米拉姆·库珀。据媒体报道，梅茨格和库珀的妻子在此前停火期间已被哈马斯释放。

视频显示，坐在三人中间的佩里对着镜头说，他和其他有健康问题的被扣押老人在“恶劣条件下遭受了巨大的痛苦”。

以军发言人丹尼尔·哈加里谴责哈马斯发布的“犯罪、恐怖主义视频”暴露其“残忍行径”，称以色列政府正尽一切努力让被扣押人员“安全返回”。

这是11月27日在耶路撒冷拍摄的被扣押人员海报，其中获释人员的海报上用希伯来语标注“我回来了”。新华社记者陈君清摄

以军日前在加沙地带推进军事行动期间误杀三名本方被扣押人员，在以色列国内引发轩然大波，民众要求政府重新与哈马斯就释放被扣押人员谈判的呼声高涨。

据多家媒体报道，以色列情报和特勤局局长达维德·巴尔内亚、美国中央情报局局长威廉·伯恩斯和卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼18日在华沙会晤，讨论推动实现巴以第二轮人道主义停火以及交换被扣押人员。

哈马斯高级成员乌萨马·哈姆丹先前表示，在加沙地带实现全面停火之前，哈马斯不会参加任何相关谈判。（郑昊宁）

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