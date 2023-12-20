人民网东京12月20日电（孙璐、叶习民、许可）创价大学是日本最早接收新中国公派留学生的大学。毕业于创价大学，历任创价大学国际部副部长等职，如今在创价大学研究中日文化交流史和从事中日文化比较的高桥强教授，见证了创价大学与中国友好交往的历史，至今仍在孜孜不倦地培养着中日友好的接班人。

日本创价大学教授高桥强接受人民网采访。视频截图

创价大学开创接纳新中国公派留学生的先河

提及与中国的缘分，高桥回忆说，当他还是小学生时，日本的电视台播放了关于丝绸之路和敦煌的节目，讲述文化如何从中亚经丝绸之路传到日本，使他极为震撼，留下深刻印象。1974年，高桥就读创价大学二年级时，大学创建者、已故池田大作先生首次前往中国访问，这使得他对中国更加向往。

池田大作先生访问中国期间，受到周恩来总理接见。回到日本之后，便决意推动创价大学从第二年开始，在日本率先接纳新中国公派留学生。当时，中日邦交刚恢复正常化不久，日本许多大学对接纳中国留学生还心存犹豫。那么，创价大学为何敢为天下先？对此，高桥回忆道，池田大作先生生前经常向他们讲述那段往事。那次访华正值12月隆冬，而周恩来总理刚做完手术，尚在疗养之中。周恩来总理比池田大作先生年长36岁，在身体还未完全恢复的情况下，周恩来总理能够亲自接见他，令池田大作先生本人深受感动。除了这段记忆外，再回顾起周恩来总理早年留学日本的往事，池田大作先生下定决心，亲自作为“身份保证人”，接纳6名中国公派留学生到创价大学留学。这批留学生后来成为推动中日关系发展的骨干力量，其中包括中国前驻日本大使程永华。

中国“以民促官”外交方针获日本民众广泛支持

高桥在创价大学攻读研究生期间，终于有机会前往中国香港留学，开始系统地学习中文及接触到中国社会、历史、文化等方方面面的信息。毕业后，他留校任教。随着接纳中国留学生数量的增多，1979年，创价大学首次与北京大学签订了学术互换协定。之后，又陆续与多所中国大学签订协定，越来越多的教师前往创价大学留学。1980年代，创价大学与中国大学的教育和文化交流事业开始蓬勃发展，高桥兼任国际部副部长，负责为前来创价大学留学的中方人员提供帮助。

高桥强教授著有《周恩来与日本》、《周恩来与池田大作》等。视频截图

高桥表示，部分在创价大学深造过的教师回国后，所在大学相继创建了池田大作研究中心或研究会等。令他印象深刻的是，周恩来总理的母校南开大学还成立了周恩来池田大作研究会。高桥回忆道，作为国际部副部长，他负责为研究会的成立收集并提供资料，在这一过程中，他自身也对池田大作先生为何要推动中日实现邦交正常化以及对周恩来总理的外交方针，有了更为深刻的理解。

高桥认为，回顾中日邦交正常化的历史，以及此后中日友好关系的发展历程，周恩来总理提出的“以民促官”的外交方针，受到了日本民众的广泛支持。

高桥介绍说，为纪念中日邦交正常化50周年，中日两国于2022年分别举办了“周恩来与中日友好”图片展，创价大学也作为后援团体参与。活动期间，创价大学以“关于未来的中日友好”为题，进行了问卷调查，在若干关键词中，受访者选择最多的是“民间友好”，第二位是“周恩来总理”。高桥指出，这反映了“以民促官”的民间外交基本方针，不论是过去、现在还是未来，都受到高度评价。

着眼未来推动中日青年共筑友情

作为一名教育工作者，高桥在授课时注重的是，让中日两国的学生互相尊重、不持偏见、相互信赖、秉持正义、共生友情。他认为，中日两国关系时起时伏，教育工作者的使命是，始终着眼未来，推动两国关系向前发展。

高桥强教授以“为人点火明在我前”寄语未来。视频截图

高桥指出，中日两国都有很多对彼此国家感兴趣、努力学习彼此语言的学生和青年，应对他们予以重视。他举例表示，比如，两国每年组织数千名中日青年访问交流、共筑友情，并通过他们的所见所闻带动周边民众积极互动。如此，中日两国民间气氛一定能够得到改善。

高桥强调说，中日两国是搬不走的邻居，回顾以往数千年的历史，两国长期友好相处，共享文化果实。他用“为人点火明在我前”这句话寄语未来，希望中日两国关系能够如其所言，实现“共赢”。

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