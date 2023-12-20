本报记者 颜 欢

每到冬季，位于西班牙首都马德里西南近郊的“奇幻小道”森林公园，就成了很多民众出游的胜地。漫步在这条长约1.5公里的森林步道上，两旁装饰着极具童趣与创意的小火车、雪橇和小木屋等模型，宛如置身童话世界。这些物件多是就地取材，由木桩制成，让孩子们更能体会到自然的乐趣。

据西班牙媒体报道，近年来，以“奇幻小道”森林公园为代表的可持续旅游项目在西班牙各地积极发展起来。尤其随着今年旅游业加快复苏，以亲近自然、保护生态、注重科技和文化体验等为主要特色的可持续旅游受到越来越多的欢迎。据相关产业报告，西班牙70%的受访者表示，他们希望在未来一年内体验可持续旅游。

西班牙政府采取多种措施，鼓励更多游客参与可持续旅游活动。西班牙国家旅游局协同各地区相关组织和机构推介“可持续旅游目的地”，提升目的地知名度。同时，推出“文化旅游”“生态旅游”“体育旅游”等多元化可持续旅游产品，针对不同用户需求，开发不同的可持续旅游线路和活动，让更多人能够享受定制化出行。

被称为“油之旅”的橄榄油产地游览路线，是近两年西班牙生态旅游的一个新亮点。作为世界上最大的橄榄油生产国之一，西班牙在多个地区开发了相关主题旅游产品，游客们在欣赏美景的同时，也可以了解橄榄树的种植、橄榄油的制作等知识，品尝橄榄油或购买特色手工产品，在乡间野趣中度过美好一天。

12月4日，以田园风光著称的阿斯图里亚斯自治区宣布投资93.8万欧元，计划联合加利西亚、坎塔布里亚和巴斯克3个自治区共同推出“生态旅游走廊”，旨在整合区域生态旅游资源，设计基于可持续发展模式的旅游产品和服务，打造“独特、绿色”的旅游品牌形象。

在近两年的西班牙马德里国际旅游展上，西班牙各地旅游部门积极推介可持续旅游，希望吸引更多游客到访，为农村等地区发展提供助力。例如，欧洲非营利组织全球自然基金会与西班牙古堡酒店集团合作开发的可持续旅游项目中，游客可以走进北部阿斯图里亚斯自治区的天然牧场，也可以到南部的安达卢西亚自治区农村地区体验传统美食……全球自然基金会主任阿曼达·德尔里奥认为，这种旅行方式能“让更多地区参与进来，优化农村地区经济，并让游客深入了解如何保护当地环境、助力当地发展”。

（本报马德里12月18日电）

(责编：王禹蘅、刘叶婷)