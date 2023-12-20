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落实“阿联酋共识”关键在于兑现承诺

2023年12月20日09:05 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）第28次缔约方大会（COP28）日前在阿联酋迪拜闭幕。会议就《巴黎协定》首次全球盘点、减缓、适应、资金、损失与损害、公正转型等多项议题达成“阿联酋共识”，向国际社会发出了应对气候变化需要各国合力加快行动的有力呼吁，具有重要里程碑意义。

　　本次大会完成了《巴黎协定》生效以来第一次全球盘点，总结了成绩和缺口，进一步巩固了全球不可逆转的绿色低碳转型趋势，有助于各国加速应对气候变化的行动，开启了全球气候治理进程的新篇章。

　　本次大会上，各方还就启动损失和损害基金等重要议题达成一致，在全球适应目标框架、公正转型路径工作方案等方面实现突破。大会取得的成果展现了当前国际社会共同应对气候变化的努力，总体上反映了各方在应对气候变化方面愿展现更多灵活性和建设性，体现了对多边主义的维护。

　　应对气候变化问题必须雄心与务实兼备，关键在于兑现作出的承诺。《公约》执行秘书西蒙·斯蒂尔指出，《巴黎协定》全球盘点清楚表明，全球气候行动“还不够快”，国际社会必须全面落实《巴黎协定》，所有政府和企业都需要“毫不拖延”地将承诺转化为实际行动。

　　在目前的全球气候治理进程中，广大发展中国家的很多关切还没有得到充分重视和解决，发达国家的目标与承诺距离行动与落实一直存在差距。无论是整体上在1990年的基础上把排放降低25%至42%的目标，还是每年拿出1000亿美元和提供技术支持帮助发展中国家的承诺，都没有得到完全落实。发达国家对气候变化负有不可推卸的历史责任，必须发挥带头作用，在当前基础上率先大幅减排并尽早实现净零排放，在能源转型等关键行动上加快速度和力度，尽快兑现并切实增强对发展中国家的资金、技术和能力建设支持规模和力度。联合国秘书长古特雷斯敦促发达国家充分、透明地履行在资金和适应方面作出的所有承诺。

　　在全球应对气候变化的努力中，中国始终秉持人类命运共同体理念，以天下情怀和大国担当积极参与应对气候变化全球治理。中国高度重视本次大会，为大会的成功注入了强大推动力。

　　一直以来，中国以实际行动不遗余力践行绿色低碳转型。中国贡献了本世纪以来全球25%的新增绿化面积，建成了世界最大的清洁发电体系，水电、风电、太阳能发电装机容量均居世界第一。中国通过南南合作和绿色“一带一路”对发展中国家应对气候变化展开了形式多种多样的支持、帮助与合作。截至2023年11月，中国已与40个发展中国家签署48份气候变化南南合作谅解备忘录，通过合作建设低碳示范区、开展减缓和适应气候变化项目、组织能力建设培训等方式，为其他发展中国家提供支持。博茨瓦纳环境、自然资源保护与旅游部长菲尔达·凯伦说，中国通过分享专业知识、提供资金支持和促进技术交流，为减少温室气体排放、增强气候适应能力和促进可持续发展的全球努力作出贡献。

　　人类社会应对气候变化的过程注定道阻且长。将《公约》及其《巴黎协定》确立的目标和“共同但有区别的责任”等原则以及此次COP28上达成的共识、作出的承诺落到实处，至关重要。各国应当更紧密地携起手来，尽己所能加快气候行动，共建清洁美丽世界。

　　（据新华社电 记者：陈梦阳、郭爽、邰背平）

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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