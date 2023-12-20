本报记者 刘 歌

外国驻华使节和外交官在深圳南山能源生态园内的科普教育基地参观艺术作品《岩石里的花》。

庄国威摄

由外交部主办的“驻华使节地方行”活动近日在广东深圳举行。来自奥地利、芬兰、斯洛伐克、卢森堡、洪都拉斯等12个国家的16名驻华使节和外交官走进深圳，感受创新之城的脉动与活力，探索开展合作的新机遇。

“新材料研究是在为未来发展做准备”

走进深圳比亚迪总部，驻华使节和外交官一行参观新能源汽车。洪都拉斯驻华大使萨尔瓦多·蒙卡达坐进一辆深绿色汽车，认真了解车内细节。“车内很宽敞，坐着舒适。”蒙卡达体验的这款轿车特点是起速极快，百公里加速只需3.9秒，715公里超长续航。

蒙卡达说，洪都拉斯水力、日照资源充足，而中国在相关领域拥有丰富经验和先进技术，两国在新能源领域拥有广阔合作空间。

“越来越多的西班牙人开始喜欢新能源汽车，但是受限于电池技术、续航问题，西班牙汽车业仍以传统汽车为主。随着续航能力不断增强，新能源汽车的使用率将逐渐提高。”西班牙驻华大使馆广州经济商务处参赞洛伦索·海梅表示，希望未来西班牙与中国在新能源汽车、清洁能源方面加强合作。

“通过这次参观，我对深圳这座创新之城有了新的认识。”海梅说。据介绍，在全球每7部智能手机中有1部是深圳制造，深圳出产了全球通信基站总量的一半，生命信息与支持类医疗器械产量占全球两成，消费级无人机产量占全球七成……深圳正加速建设具有全球重要影响力的产业科技创新中心。

贝特瑞新材料集团股份有限公司在深圳成立，主攻新能源材料的研发与制造，包括锂离子电池负极材料、正极材料和先进新材料等。2010年，贝特瑞负极材料的出货量全球第一；2022年公司营收达256亿元。使节和外交官穿上白大褂，走进实验区，观看技术人员研发、制作、测试新型电池材料。

“新材料研究是在为未来发展做准备。”卢森堡驻华大使卢睿朗认为，欧盟和中国应该加强在新能源领域的合作。卢森堡是欧洲的重要金融中心，可以在推动欧中绿色金融合作方面有所作为。

“在垃圾处理领域进行更多交流”

在深圳前海自贸区的南山能源生态园，驻华使节和外交官来到园区的“环形天空吧”，这里距地面高约80米。放眼望去，一排排红色的集装箱塔，错落有致，高高耸立；一批批货运卡车，忙碌地装运集装箱。然而令人难以想象的是，大家脚下就是垃圾焚烧设施。这座“没有围墙的焚烧厂”，占地面积约8.8万平方米，是国内距离市区较近、处理水平最优的垃圾焚烧设施之一。

“这座垃圾焚烧设施使用了什么样的方法，让这里丝毫没有异味？”有参观者问。生态园的工作人员带大家来到一面巨大的透明玻璃墙前，里面高耸着密封的锅炉。据介绍，生活垃圾由专用车辆运送至垃圾焚烧发电厂，先经过称重计量，再卸入封闭的垃圾池，然后在垃圾池内堆放发酵，再由垃圾抓斗送入焚烧炉燃烧。垃圾池内的气体，被抽入焚烧炉内助燃，可保持垃圾池微负压，这样确保臭气不外泄。

生活垃圾在焚烧炉内经过干燥、燃烧、燃尽3个阶段，不用再添加辅助燃料就可以实现充分燃烧处理。燃烧时产生的高温烟气通过一系列转化作用，生产出电能直接输送至电网。此外，经过烟气处理工艺的炉渣可以用来种植植物，还可制成环保砖，用于城市建设。

芬兰驻华大使孟蓝表示，深圳重视使用清洁能源，市容市貌干净整洁，绿色宜居的生态环境让人心旷神怡，“希望在绿色转型、循环经济等方面，芬兰与中国开展更多合作”。

奥地利驻华大使利肯表示，奥地利也在探索更清洁、更高效的垃圾处理技术，“希望和深圳在垃圾处理领域进行更多交流”。

“智慧交通的管理经验值得学习借鉴”

深圳是人口、车辆、道路密度都很高的城市。“这几天，我在深圳早高峰出行，很少遇到交通拥堵，绝不是因为我运气好，是交通管理得好！”利肯结合自身经历说，世界很多大城市都面临交通拥堵难题，“深圳智慧交通的管理经验值得学习借鉴”。

深圳智慧交通发展的成效主要体现在数据高融合、基建高标准、管养高智能、运行高效能、服务高品质、安全高可靠、产业高质量等方面。深圳市交通运输局负责人介绍，交通运输局接入超3万路全行业视频，2000余套设施监测设备，汇聚跨部门的交通行业初始数据1169项，每日更新数据160GB，约6亿条，82项业务算法、超1500项业务指标，提供超769个业务场景数据模型。

“自行车、私家车、公交轨道畅通并行，在智慧出行和绿色出行方面，深圳做得很出色！”斯洛伐克驻华大使彼得·利扎克对当地实现数据的高度融合表示赞叹。

今年以来，外交部已组织驻华使节赴广西、重庆、青海、浙江、江苏、宁夏等地考察并举办多场对接交流活动。此次参访深圳是今年“驻华使节地方行”活动的收官之作。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)