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中国常驻联合国代表：在加沙地带实现停火仍是压倒一切的前提

2023年12月20日09:03 | 来源：新华网
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　　新华社联合国12月19日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军19日在安理会巴以问题公开会上强调，在加沙地带实现停火仍是压倒一切的前提。

　　张军说，只有停火才能避免更大的平民包括被扣押人员伤亡，避免地区冲突走向失控，避免政治解决前景彻底葬送。国际社会已一再发出压倒性呼吁，要求在加沙地带立即停火。然而，以色列仍在持续实施轰炸和炮击，学校、医院、难民营等一再成为军事行动的目标，这样的袭击没有任何正当理由可言。中方敦促以色列立即改弦更张，停止无差别的军事攻击，停止对加沙地带民众的集体惩罚。

　　张军说，要全力防止约旦河西岸局势失控。当国际社会目光都集中在加沙地带时，以色列军队和定居者在约旦河西岸的暴力愈演愈烈。针对巴勒斯坦人的搜查、抓捕、袭击每天都在发生，已造成大量巴勒斯坦人伤亡。中方敦促以色列作为占领方履行国际法义务，停止一切定居点活动，切实遏制定居者暴力，结束有罪不罚。

　　张军说，新一轮巴以冲突爆发以来，加沙地带两百多万无辜民众遭受前所未有的人道灾难。在此情况下，阿拉伯联合酋长国代表阿拉伯国家提出新的安理会决议草案，旨在消除人道准入瓶颈、缓解加沙地带人道灾难。阿联酋就决议草案内容同各成员进行了广泛磋商，并听取联合国人道机构意见，得到绝大多数成员支持。中方参加了决议草案的共提。中方敦促有关成员秉持建设性态度，支持安理会为拯救生命迅速采取有意义的行动。阿联酋的决议草案，是为应对当前加沙地带人道灾难解燃眉之急的紧急举措。面对加沙地带冲突持续延宕、约旦河西岸局势不断升级，安理会必须进一步发挥应有作用，为早日停火止战、恢复地区和平、维护公平正义采取行动。

　　张军表示，要以最大的政治决心重振“两国方案”。“两国方案”是解决巴以问题的唯一出路，也是国际社会的广泛共识。巴以问题久拖不决的症结，恰恰在于“两国方案”没有得到落实。中方呼吁加大国际和地区外交努力，推动重申对“两国方案”的承诺，重振“两国方案”政治前景，重启巴以直接谈判。毫无疑问，任何巴勒斯坦问题的解决方案都应尊重巴勒斯坦人民的意愿，都应尊重地区国家的合理关切，都不能背离“两国方案”的基本方向。中方倡议召开更具规模、更大范围、更有实效的国际和会，推动形成时间表和路线图，让“两国方案”真正落到实处。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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