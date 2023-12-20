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日本央行维持超宽松货币政策

2023年12月20日09:01 | 来源：新华网
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　　新华社东京12月19日电（记者钟雅 欧阳迪娜）日本央行在19日召开的货币政策会议上宣布，继续维持超宽松货币政策，将长期利率控制目标上限维持在1%，把短期利率维持在负0.1%的水平。

　　日本央行表示，仍将通过购买长期国债，使长期利率维持在零左右。

　　日本央行同时维持对经济现状的判断不变，即日本经济在“缓慢复苏”。此外，日本央行认为，企业盈利和商业信心“正在改善”，资本投资呈“缓慢上升趋势”。

　　日本央行对物价走势的判断为“物价将温和上涨”。10月，日本去除生鲜食品后的核心消费价格指数（CPI）同比上升2.9%，连续19个月超过日本央行2%的目标。日本厚生劳动省12月公布的初步统计结果显示，扣除物价上涨因素后，10月日本实际工资收入同比下降2.3%，连续19个月同比减少。

　　日本央行行长植田和男当天表示，稳定实现2%的物价涨幅目标是结束负利率的前提条件，其“确定性正逐步增强”，但能否实现工资增长和物价上涨的良性循环“仍有待观察”。

　　日本央行还认为，海外经济和通胀趋势、资源价格动向、企业定价行为等存在极大不确定性，这是未来日本经济面临的风险因素。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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