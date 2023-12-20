新华社开罗12月18日电（国际观察）高票连任埃及总统 塞西积极应对挑战

新华社记者董修竹 姚兵

埃及全国选举委员会18日宣布，现任总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西以89.6%的得票率赢得总统选举。分析人士指出，塞西连续第三次当选埃及总统，表明埃及民众对其执政能力持肯定态度。即将开启6年新任期的塞西，面临着提振经济、应对地缘安全风险等任务。

这是12月18日在埃及首都开罗拍摄的埃及全国选举委员会新闻发布会现场，大屏幕显示塞西以89.6%的得票率赢得总统选举。新华社记者王东震摄

执政基础坚实

塞西现年69岁，2014年首次当选埃及总统，2018年以高得票率赢得连任。分析人士指出，埃及民众连续三次对塞西投下“信任票”，表明其执政基础坚实。

国内政策方面，自2014年执政以来，塞西政府一方面着力改善基础设施，全力打造新行政首都以提升埃及的国际形象，有效拉动外国投资，创造更多就业机会；另一方面，在打击非法武装团体、维护国家安全等重大问题上，塞西政府决策成熟、稳健，通过建立快速反应部队、加强反恐教育等，不断提升国内政治稳定性。

42岁的开罗市民穆斯塔法·阿德南接受新华社记者采访时说，除了启动重大经济项目外，塞西还通过重建国家机构等措施，使埃及在政治上更加稳定，增强了埃及在地区和国际上的影响力。

对外政策方面，在地区热点问题频发的背景下，埃及积极斡旋，致力于维护地区和平稳定。埃及赫勒万大学政治学教授马吉德·布特罗斯表示，塞西政府在地区问题中的促和努力对维护埃及的国家利益和安全有积极作用。

上海外国语大学中东研究所副教授赵军说，近年来，埃及取得一系列积极外交成果，不仅理顺同地区国家的关系，与土耳其恢复外交关系至大使级，与叙利亚、伊朗等国的关系得到改善，同时通过采取平衡外交战略，与世界大国均保持着友好稳定关系。

12月18日，埃及全国选举委员会宣布总统选举结果，现任总统塞西获胜。这是12月18日在埃及首都开罗拍摄的新闻发布会现场。（新华社记者王东震摄）

面临经济、安全挑战

塞西18日胜选后说，埃及正在努力应对来自各个层面的挑战，其中巴以新一轮冲突危及埃及国家安全，“必须尽一切努力阻止”其加剧。

分析人士指出，巴以冲突给埃及带来更多外交考验。塞西政府强调应通过“两国方案”和外交手段和平解决巴以冲突，不仅在缓解人道主义危机等方面发挥积极作用，开通拉法口岸作为输送人道主义救援物资的“生命通道”，还积极参与斡旋，促成了此前以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）之间的临时停火。

国内方面，塞西面临有效提振经济的挑战。复旦大学中东研究中心研究员邹志强说，当前埃及经济面临着增长动力不足、国内外汇短缺、债务负担增大等问题。

不过受访人士普遍认为，塞西政府有能力平稳应对国内经济挑战。埃及外交事务委员会主任伊扎特·萨阿德说，近年来，埃及在各领域取得许多发展成就，表明埃及决策者在实现增长、繁荣、安全、稳定、法治等方面有明确规划。自经济改革计划实施以来，面对各种压力，埃及采取了灵活和有效的应对措施。此外，加强与国际组织协调和发展对外经济合作，也起到了缓解压力的作用。

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