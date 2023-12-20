新华社布鲁塞尔12月19日电（记者康逸）欧盟成员国能源部长19日达成政治协议，同意将三项应对能源危机的紧急措施期限延长一年，以防范可能出现的能源价格冲击。

欧盟轮值主席国西班牙副首相兼生态转型大臣特雷莎·里韦拉表示，延长这三项紧急措施对于应对当前欧盟依然脆弱的局势是必要的，可以确保能源市场稳定，减轻危机影响，并保护欧盟公民免受过高能源价格的影响。

根据欧盟理事会当天发表的新闻公报，欧盟理事会将通过书面程序正式通过相关条例，在欧盟官方公报上予以公布，并在现行条例到期后立即生效。

乌克兰危机爆发后，受能源供应紧张影响，欧洲能源价格一度居高不下。欧盟委员会出台了包括设定天然气价格上限、加快可再生能源项目的审批和部署以及协调天然气采购和供应等一系列紧急措施，以应对能源危机。

其中，设定天然气价格上限的措施备受关注。去年12月，欧盟成员国就设定天然气价格上限达成一致，同意建立临时性的“市场修正机制”，有效期一年。如果作为欧洲天然气基准价格的荷兰所有权转让中心（TTF）天然气期货价格连续三个工作日超过每兆瓦时180欧元，并且在这三个工作日内TTF价格比全球液化天然气价格高出35欧元以上，则触发“市场修正机制”。

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