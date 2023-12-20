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中企承建阿拉曼新城超高综合体项目举行封顶仪式

2023年12月20日08:57 | 来源：人民网-国际频道
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项目航拍图。中国建筑供图
项目航拍图。中国建筑供图

人民网开罗12月19日电（记者沈小晓）当地时间12月18日上午，由中国建筑承建的阿拉曼新城超高综合体项目D01住宅楼举行封顶仪式，为整个阿拉曼新城项目的主体结构封顶拉开序幕。

阿拉曼新城项目是目前中资企业在埃及市场签约的最大现汇项目，也是“一带一路”倡议下中埃合作又一典范，建成后将在充分开发埃及北部地中海沿岸区域优质资源、缓解快速增长的人口和交通压力等方面发挥重要作用。

在封顶仪式上，驻亚历山大总领馆总领事杨易表示，中国建筑作为在埃中资企业的杰出代表，在“一带一路”十周年的建设和中埃合作的进程中，作出了杰出的贡献，祝愿阿拉曼新城项目继续在海外、在未来讲好“中国故事”。

埃及城市社区管理局副局长阿布德尔·莫塔尔表示，期待中埃能够继续并肩走好合作发展道路，与中国建筑继续深入合作，建设好阿拉曼新城。

阿拉曼新城项目位于埃及阿拉曼新城核心区，工程范围包括设计和建造1座高度约300米的标志塔、4栋超高层住宅及商业配套和市政景观工程，建筑总面积约109万平方米。

(责编：贾文婷、常红)

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