新华社北京12月19日电 综合新华社驻莫斯科、基辅记者报道：俄罗斯总统普京19日表示，俄罗斯不会放弃特别军事行动目标。乌军高级指挥官称，弹药不足导致乌军被迫缩小作战规模。

普京当天在出席俄国防部部务会议时表示，西方国家不会放弃在战略上遏制俄罗斯以及在乌克兰实现侵略性目标的企图，俄罗斯也不会放弃特别军事行动目标。

普京说，西方国家继续对俄罗斯发动混合战争，积极向乌克兰提供实时情报、派遣军事顾问、转让现代武器系统等。北约国家近期活动急剧增加，美军已转移至俄边境，北约在中东欧的军队数量增加。芬兰已“被拖入”北约，瑞典计划加入北约，北约对俄边境的逼近进入新阶段。

普京表示，俄军在特别军事行动中掌握了主动权，敌军损失惨重，西方国家军事装备的无敌神话已破灭。

据乌克兰国家通讯社18日报道，乌“塔夫里亚”作战集团指挥官亚历山大·塔尔纳夫斯基接受媒体采访时表示，外援减少导致乌军前线火炮弹药不足，乌军被迫重新调整作战计划并缩小作战规模。塔尔纳夫斯基说，122毫米和152毫米口径的苏式火炮弹药短缺问题尤为严重，乌军整个前线都存在这一问题。

他表示，乌军在东南部前线部分地区已转入防御。俄军在东部的阿夫杰耶夫卡方向取得了“部分成功”，俄军在阿夫杰耶夫卡的不同方向向前推进了1.5公里至2公里。（参与记者：陈汀、李东旭）

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