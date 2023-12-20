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中国常驻联合国代表张军向联合国秘书长交存中国加入《枪支议定书》批准书

2023年12月20日08:56 | 来源：新华网
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　　新华社联合国12月19日电 中国常驻联合国代表张军19日向联合国秘书长古特雷斯交存中国加入《枪支议定书》批准书。

　　张军表示，中国政府高度重视枪支泛滥引发的各方面问题，始终坚持人民至上、生命至上，坚决反对非法制造和贩运枪支。近年来，中国不断加强国内枪支管理，严格履行国际义务，积极参与国际合作，成为世界上最安全、涉枪暴力犯罪发案最少的国家之一。

　　张军强调，批准《枪支议定书》是中国落实全球安全倡议、践行多边主义、维护国际地区和平稳定的重要举措，体现了中国对联合国军控和打击跨国有组织犯罪进程的支持，充分展现中国积极履行国际责任、推动构建人类命运共同体的大国担当。

　　张军表示，作为联合国安理会常任理事国和国际社会负责任的一员，中国愿以批准《枪支议定书》为契机，进一步加强与各方在轻小武器领域的交流合作，帮助发展中国家加强能力建设，共同建设一个持久和平、普遍安全的世界。

　　《枪支议定书》是《联合国打击跨国有组织犯罪公约》所附议定书之一，于2001年在联合国大会表决通过，2005年生效。中国外交部长王毅于2022年9月在第77届联合国大会上宣布，中国已启动加入该条约的国内法律程序。交存批准书，标志着中国已完成相关法律程序。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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