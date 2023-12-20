新华社开罗12月19日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装19日说，美国主导成立的多国部队无法阻止该组织对经过红海的“以色列船只”发动袭击。

胡塞武装当天在一份声明中说，该组织的海上行动旨在“支持面临以色列侵略和封锁的巴勒斯坦人民”，而不是针对其他各方的“武力展示或挑战”。

声明说，美国组建的多国部队“在没有正当理由的情况下”将红海“军事化”，并称“任何试图扩大冲突的人都必须为自己的行为承担后果”。

美国国防部长奥斯汀19日在巴林宣布，美国正在组建一支新的多国部队，以保护经过红海的船只，使其免受胡塞武装的袭击威胁。奥斯汀表示，英国、巴林、加拿大、法国、意大利、荷兰、挪威、塞舌尔和西班牙将加入美国主导的新任务，其中一些国家将在红海南部和亚丁湾进行联合巡逻，另一些国家将提供情报支持。

自新一轮巴以冲突爆发以来，胡塞武装使用导弹和无人机多次袭击红海水域目标。胡塞武装表示，由以色列公司拥有或运营的，或者悬挂以色列国旗的所有船只都将是该组织袭击的“合法目标”。胡塞武装将继续阻碍“以色列船只”在红海和阿拉伯海的航行，直至以色列停止对加沙地带的军事行动。

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