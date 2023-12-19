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中国驻美使馆举行巴德东西乐团专场音乐会

2023年12月19日21:43 | 来源：人民网-国际频道
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中美青年音乐家联袂，用中西乐器共同演奏了中美两国的经典曲目。 人民网记者 李志伟摄

中美青年音乐家联袂，用中西乐器共同演奏了中美两国的经典曲目。 人民网记者 李志伟摄

人民网华盛顿12月19日电 （记者李志伟）近日，中国驻美国大使馆举行巴德东西乐团专场音乐会。中国驻美国大使馆徐学渊公使、井泉公使、陈春梅公参等出席音乐会。巴德学院副校长马莉娅·杜蒙等美各界友好人士240余人共同观看了演出。

井泉在致辞中表示，世界的未来不可能是独奏曲，而应该是大家共同演奏、彼此映衬的协奏曲。中美两国从来都是不同的，但这并不妨碍双方求同存异，成为知音。中美两国都是爱好音乐的民族，就像乐团中演奏不同乐器的乐手，相互倾听、相互协作，才能共同演奏出动人的乐章；以音乐为媒，可以播撒中美人民友好的种子。

近日，中国驻美国大使馆举行巴德东西乐团专场音乐会。 人民网记者 李志伟摄

近日，中国驻美国大使馆举行巴德东西乐团专场音乐会。 人民网记者 李志伟摄

当晚音乐会由巴德学院美中音乐研习院院长、东西乐团艺术总监蔡金冬先生指挥，中美青年音乐家联袂，用中西乐器共同演奏了中美两国的经典曲目。杜蒙表示，她相信这样的文化交流一定会有助于促进两国关系的改善和发展。

巴德东西乐团由指挥家蔡金冬发起成立并担任艺术总监，该乐团使用中西乐器，以创造跨文化表演新模式。该乐团曾在肯尼迪艺术中心、林肯中心演出。

(责编：徐祥丽、刘慧)

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