人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部发言人：希望美方不要再独家阻拦联合国安理会通过相关决议

2023年12月19日18:47 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京12月19日电（记者王宾、冯歆然）外交部发言人汪文斌19日表示，此次巴以冲突以来，中方一直致力于推动停火止战、保护平民、缓解人道危机。希望美方认真倾听国际社会的强烈呼声，不要再独家阻拦联合国安理会通过相关决议，而是发挥应有作用，推动立即停火止战，防止更大规模的人道主义灾难。

　　当日例行记者会上，有记者问：15日，美国驻华大使伯恩斯出席美智库布鲁金斯学会研讨会时称，中国希扩大在中东影响力，但解决巴以冲突的责任仍在美肩上。中方对此有何评论？

　　汪文斌说，此次巴以冲突以来，中方一直致力于推动停火止战、保护平民、缓解人道危机。习近平主席出席金砖国家领导人巴以问题特别视频峰会，连续第11年向联合国“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会致贺电，多次就巴以冲突阐明立场。中共中央政治局委员、外交部长王毅同20多个国家和国际组织政要和负责人深入沟通，赴纽约主持召开安理会巴以问题高级别会议。中国政府中东问题特使出访地区国家出席有关国际会议，广做各方工作。作为安理会11月轮值主席国，中方推动安理会通过冲突爆发以来首份决议，提交《中国关于解决巴以冲突的立场文件》，推动安理会形成更大声势、采取更多行动。中方通过多种渠道向加沙人民提供多批紧急人道主义现汇援助、食品和药品等物资援助。

　　“中国在中东地区没有私利，不搞‘小圈子’，坚定支持中东地区国家人民将命运掌握在自己手中。中方始终同广大阿拉伯、伊斯兰国家一道，坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业。”汪文斌说，近年来，中国先后提出关于实现中东安全稳定的五点倡议、政治解决叙利亚问题的四点主张、落实巴勒斯坦问题“两国方案”的三点思路，成功推动沙特和伊朗在北京对话取得重大成果，目的就是鼓励地区国家团结自强，通过对话协商化解彼此矛盾分歧。中方将继续同国际社会一道为此作出不懈努力。

　　汪文斌表示，当前，国际社会对停火止战的呼声日益高涨，联大两次以压倒性多数通过相关决议。希望美方认真倾听国际社会的强烈呼声，不要再独家阻拦联合国安理会通过相关决议，而是发挥应有作用，推动立即停火止战，防止更大规模的人道主义灾难。

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部