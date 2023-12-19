新华社北京12月19日电（记者王宾、冯歆然）外交部发言人汪文斌19日表示，此次巴以冲突以来，中方一直致力于推动停火止战、保护平民、缓解人道危机。希望美方认真倾听国际社会的强烈呼声，不要再独家阻拦联合国安理会通过相关决议，而是发挥应有作用，推动立即停火止战，防止更大规模的人道主义灾难。

当日例行记者会上，有记者问：15日，美国驻华大使伯恩斯出席美智库布鲁金斯学会研讨会时称，中国希扩大在中东影响力，但解决巴以冲突的责任仍在美肩上。中方对此有何评论？

汪文斌说，此次巴以冲突以来，中方一直致力于推动停火止战、保护平民、缓解人道危机。习近平主席出席金砖国家领导人巴以问题特别视频峰会，连续第11年向联合国“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会致贺电，多次就巴以冲突阐明立场。中共中央政治局委员、外交部长王毅同20多个国家和国际组织政要和负责人深入沟通，赴纽约主持召开安理会巴以问题高级别会议。中国政府中东问题特使出访地区国家出席有关国际会议，广做各方工作。作为安理会11月轮值主席国，中方推动安理会通过冲突爆发以来首份决议，提交《中国关于解决巴以冲突的立场文件》，推动安理会形成更大声势、采取更多行动。中方通过多种渠道向加沙人民提供多批紧急人道主义现汇援助、食品和药品等物资援助。

“中国在中东地区没有私利，不搞‘小圈子’，坚定支持中东地区国家人民将命运掌握在自己手中。中方始终同广大阿拉伯、伊斯兰国家一道，坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业。”汪文斌说，近年来，中国先后提出关于实现中东安全稳定的五点倡议、政治解决叙利亚问题的四点主张、落实巴勒斯坦问题“两国方案”的三点思路，成功推动沙特和伊朗在北京对话取得重大成果，目的就是鼓励地区国家团结自强，通过对话协商化解彼此矛盾分歧。中方将继续同国际社会一道为此作出不懈努力。

汪文斌表示，当前，国际社会对停火止战的呼声日益高涨，联大两次以压倒性多数通过相关决议。希望美方认真倾听国际社会的强烈呼声，不要再独家阻拦联合国安理会通过相关决议，而是发挥应有作用，推动立即停火止战，防止更大规模的人道主义灾难。

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