中国驻越南大使馆公使衔参赞邬国权（右），中国南方航空公司河内营业部总经理程少红（中），中国工商银行河内分行行长杨若飞（左）共同为交流见面会揭幕。人民网记者 杨晔摄

人民网河内12月19日电（记者杨晔）中越航司交流见面会19日在越南河内举行。来自中国驻越南大使馆、中国南方航空公司、中国工商银行河内分行、越南民航界与企业界近百余位代表嘉宾与会。

中国驻越南大使馆公使衔参赞邬国权在致辞时表示，就在上周，中共中央总书记、国家主席习近平成功对越南进行国事访问。中越双方确定了两党两国关系的新定位，宣布在深化中越全面战略合作伙伴关系基础上，携手构建具有战略意义的中越命运共同体，中越关系开启了新的篇章。两国联合声明指出，两国务实合作要更深、民意基础要更牢，要增进相互了解与友谊，促进民心相通和人民相知相亲，探讨建立民航部门合作机制，这为两国关系发展指明了方向，也将为两国合作带来新的机遇。

邬国权说，在后疫情时代，人们的出行和交流正加速恢复，也极大地促进了商业、文化、旅游等各个领域的交流合作。便捷安全的航空运输是承载着交流合作的主要载体之一，航空公司在其中发挥了举足轻重的作用。准确可靠的航班计划和提供优质服务不仅成为我们发展生产和经济的重要推动力，同时架起了各国人民之间友谊与合作的桥梁。

邬国权表示，中越互为重要经贸合作伙伴。自2004年起，中国连续19年保持越南第一大贸易伙伴地位。越南是中国在东盟最大贸易伙伴、全球第四大贸易伙伴国。特别是今年初以来，中越多条重要航线的陆续恢复，两国间商务往来不断升温，有效带动了双边经贸投资发展。据统计，今年前10个月，中国赴越南游客人数已突破130万人次。可以说两国民航界为促进中越经贸、人文等领域交流合作做出了积极贡献。

邬国权说，共建命运共同体，扬帆起航开新篇。值此辞旧迎新之际，预祝两国民航界为中越两国人民带来更多便利。让我们携起手来，共同为中越命运共同体建设添砖加瓦。

中国南方航空公司河内营业部总经理程少红表示，南方航空是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。南航年客运量居亚洲第一、世界第三；机队规模居亚洲第一，世界第四。南航河内营业部成立于1992年，是南航在东南亚的重点营业部之一。今年是疫情转段后航线恢复营运之年，作为东盟战略合作伙伴，南方航空将继续努力为共建“一带一路”倡议展现新作为，为中越人文交流作出新贡献。

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